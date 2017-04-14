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14 апреля 2017, 19:01 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Хоккеисты юниорской сборной России по буллитам одолели шведов на Турнире 4-х наций

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки не старше 16 лет) по буллитам обыграли сверстников из Швеции в стартовом матче Турнира четырех наций в Чехии.

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась победой россиян со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0). В основное время матча шайбу в составе россиян забросил Василий Подколзин. Победу команде Владимира Филатова в серии буллитов принес Артур Бровкин.

Следующий матч на турнире россияне проведут 15 апреля со сборной Финляндии.
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