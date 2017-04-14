Хоккеисты юниорской сборной России по буллитам одолели шведов на Турнире 4-х наций
МОСКВА, 14 апр —
Р-Спорт. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки не старше 16 лет) по буллитам обыграли сверстников из Швеции в стартовом матче Турнира четырех наций в Чехии.
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась победой россиян со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0). В основное время матча шайбу в составе россиян забросил Василий Подколзин. Победу команде Владимира Филатова в серии буллитов принес Артур Бровкин.
Следующий матч на турнире россияне проведут 15 апреля со сборной Финляндии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter