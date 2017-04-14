Французский хоккеист Да Коста не сыграет с россиянами в субботу
ЧЕЛЯБИНСК, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной Франции по хоккею Стефан Да Коста не сыграет в субботнем матче Евровызова против команды России. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Дэйв Хендерсон.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В четверг в Челябинске российская команда уступила французам в овертайме со счетом 0:1. Да Коста получил травму во втором периоде, он не смог продолжить игру и был отправлен в больницу. За тренировкой своей команды в пятницу он наблюдал со скамейки запасных.
«Всегда тяжело терять одного из лучших игроков, особенно во время контрольных матчей. Естественно, Да Коста не сыграет завтра, — сказал Хендерсон. — Сейчас у него не так все плохо, как казалось, он пройдет курс лечения».
«У него травма нижней части тела, которую он получил вчера. Нам нужно оценить его состояние в течение последующих
Второй матч между командами России и Франции состоится в Челябинске в субботу. Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter