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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29422749/
13 апреля 2017, 22:26 | Хоккей: Европа | ТАСС

Браташ: Сборной России не хватало хоккеиста Бурдасова в игре с французами

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийской сборной России по хоккею не хватало форварда Антона Бурдасова в матче Евровызова с командой Франции. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Олег Браташ.

В четверг в Челябинске российская команда уступила французам в овертайме со счетом 0:1. Бурдасов пропускал встречу из-за простуды.

«Нехватка мастерства, недостаток свежести, хорошая игра вратаря соперника, невезение — можете продолжить причины поражения. Раз мы в большинстве не забили, хотя имели достаточно шансов, значит, сыграли плохо. Большинство сегодня было не на высоком уровне», — сказал Браташ.

«По поводу Бурдасова, может, его и не хватило, — продолжил специалист. — Как вы знаете, у него самый сильный бросок среди нападающих. Если он по здоровью будет готов, то будет играть».

Также наставник россиян отметил, что тренерскому штабу еще предстоит решить, сыграют ли голкипер Эмиль Гарипов и форвард Артем Гареев в следующей встрече.

Второй матч между командами России и Франции состоится в Челябинске в субботу.

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной Франции по хоккею и московского ЦСКА Стефан да Коста отправлен в больницу после матча Евровызова с командой России. Об этом журналистам сообщил представитель французской команды.
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