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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29422748/
13 апреля 2017, 22:29 | Хоккей: Европа | ТАСС

ФХР продолжит практику организации матчей сборной РФ в регионах

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) продолжит придерживаться практики организации матчей сборной России в регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Олимпийская сборная России в четверг провела матч Евровызова в Челябинске против команды Франции (0:1 ОТ). Арену «Трактор» имени Белоусова посетило 7442 человека при вместимости дворца в 7,5 тысяч зрителей.

«Интерес к команде огромный, билеты на ее матчи все практически проданы, тем более что Челябинск — это абсолютно хоккейный регион, поэтому такую практику мы будем продолжать. Это все будет зависеть от многих факторов: от того, насколько свободные арены, от обязательств по отношению к нашим западным партнерам, поскольку существуют определенные логистические ограничения, — сказал Курбатов. — Но такого направления мы будем придерживаться — кроме Москвы и Санкт-Петербурга мы должны играть в наших хоккейных регионах».

Второй матч команды проведут 15 апреля.

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Браташ: Сборной России не хватало хоккеиста Бурдасова в игре с французами

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийской сборной России по хоккею не хватало форварда Антона Бурдасова в матче Евровызова с командой Франции. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Олег Браташ.
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