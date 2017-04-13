ФХР продолжит практику организации матчей сборной РФ в регионах

Олимпийская сборная России в четверг провела матч Евровызова в Челябинске против команды Франции (0:1 ОТ). Арену «Трактор» имени Белоусова посетило 7442 человека при вместимости дворца в 7,5 тысяч зрителей.

«Интерес к команде огромный, билеты на ее матчи все практически проданы, тем более что Челябинск — это абсолютно хоккейный регион, поэтому такую практику мы будем продолжать. Это все будет зависеть от многих факторов: от того, насколько свободные арены, от обязательств по отношению к нашим западным партнерам, поскольку существуют определенные логистические ограничения, — сказал Курбатов. — Но такого направления мы будем придерживаться — кроме Москвы и Санкт-Петербурга мы должны играть в наших хоккейных регионах».

Второй матч команды проведут 15 апреля.