Французский хоккеист да Коста отправлен в больницу после матча с командой России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг в Челябинске российская команда уступила французам в овертайме со счетом 0:1. Да Коста покинул площадку во втором периоде, не сумев доиграть встречу.

«Да Коста поехал в больницу, на данный момент подробности его состояния неизвестны», — сообщил собеседник агентства.

Второй матч между командами России и Франции состоится в Челябинске в субботу.