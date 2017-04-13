Французский хоккеист да Коста отправлен в больницу после матча с командой России
ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной Франции по хоккею и московского ЦСКА Стефан да Коста отправлен в больницу после матча Евровызова с командой России. Об этом журналистам сообщил представитель французской команды.
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В четверг в Челябинске российская команда уступила французам в овертайме со счетом 0:1. Да Коста покинул площадку во втором периоде, не сумев доиграть встречу.
«Да Коста поехал в больницу, на данный момент подробности его состояния неизвестны», — сообщил собеседник агентства.
Второй матч между командами России и Франции состоится в Челябинске в субботу.
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