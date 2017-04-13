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ЧЕЛЯБИНСК ЗАСЛУЖИЛ СБОРНУЮ

Челябинск готовился к приезду сборной загодя. Для одного из немногих российских городов, где хоккей — не сиюминутное увлечение, а религия, ее приезд — главное событие полугодия, если не считать выход «Трактора» в плей-офф. Челябинцы играли в чемпионате ровно, и можно даже сказать хорошо, но выбыли в первом раунде. И пусть приехавшая команда носила статут олимпийской сборной, отношения к ней это не меняло. По сути, именно этот коллектив, пока без части ведущих игроков в составе, готовится к чемпионату мира.

— Это ведь первое международное соревнование в Челябинске! — радовался перед матчем заслуженный тренер СССР и РФ Владимир Юрзинов. ­- Я что-то не припомню, чтобы сборная здесь когда-либо играла. И это очень правильно. Такие матчи в хоккейных центрах — это развитие. А Челябинск заслужил это, как никто другой!

ФХР, кстати, радостью бы проводила матчи сборной в самых разных городах нашей страны. Но вот уговорить другие команды поехать туда стоит неимоверных усилий. Чудо, что французская федерация согласилась на Челябинск.

По прилету нашу команду ожидал приятный сюрприз. Автобус встречал ее прямо на съезде с взлетной полосы, как в старинные времена. «Вот так прием!» — поразились игроки.

Игроков «Трактора» в составе нашей сборной нет. Но в Челябинске это никого не смущает — есть любимые воспитанники школы, которых целых четыре человека: Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Валерий Ничушкин и Антон Бурдасов.

— Полстадиона одной родни и друзей будет, — пошутил Шалунов. Хотя кто знает Челябинск, кроме самих челябинцев — может, и не шутил.

— Домой хоть успел съездить? — спросил я Максима.

— Нет, только с мамой успел чуть-чуть поговорить. Хотя дом рядом — семь минут ехать, — Шалунов показал мне вывеску, которая сигнализировала о том, что заканчивается центр и начинается Тракторозаводский район.

А вот Антон Бурадсов все-таки поехал домой. По приезду его прихватила простуда, и он пропустил и тренировки, и игру.

ДА КОСТА ПРИЕХАЛ КАЙФОВАТЬ

Что мы знаем о сборной Франции? Практически ничего, кроме трех вещей: они обыграли сборную России на ЧМ-2013, на следующий год — Канаду, и то, что там играет центрфорвард ЦСКА Стефан да Коста. Игроки нашей сборной, по крайней мере, знали только него. А еще — вратаря Кристобаля Юэ, которому уже 41, но он даже и не думает заканчивать карьеру. В следующем сезоне Юэ намерен продолжить выступление за швейцарскую «Лозанну». Но на матчи Еврочелленджа он не приехал.

Из КХЛ, помимо Да Косты, был только один игрок — нападающий «Куньлуня» Дамьен Флери. Средний брат Да Косты — Тедди (есть еще и старший — Габриэль), также был в в составе. Этот 30-летний нападающий выступает за чешский «Зноймо». Форвард Валентин Клиру выступает за финскую «Лукку». Еще три человека играют в Швейцарии, один — в НЛА и двое других дивизионом ниже. Были у французов игроки датского, венгерского и, конечно, французского чемпионатов, в основном, из клубов «Руан» и «Бордо».

Известно, что очень творческий форвард Стефан Да Коста больше всех страдал от схем бывшего главного тренера ЦСКА Дмитрия Квартальнова. И, по его собственному признанию, ехал в сборную «кайфовать». Кстати, будущий главный тренер ЦСКА Андрей Николишин специально приехал в Челябинск, чтобы побеседовать с будущим подопечным. Который в начале третьего периода в борьбе с Анатолием Голышевым получил травму и уехал на скорой.

Французы поселились в отеле напротив арены и ходили на тренировку пешком. Между прочим, переходили дорогу в неположенном месте. Но никого из сборной соперников не оштрафовали: на штраф в 500 рублей попал только фотограф из ФХР.

СЕЛФИ НА ФОНЕ КАПРИЗОВА

За день до матча в гости к хоккеистам приехали дети — пациенты ревматологии и кардиологии детской городской больницы. Зайдя в раздевалку, они застыли в нерешительности, полностью растерявшись. Когда детишкам предложили сфотографироваться с игроками, они как будто бы и не очень этого и хотели. И только когда вышли, стали делиться впечатлениями — настолько неизгладимым оно оказалось. И то не сразу — в состоянии полного оцепенения они пребывали минут 15−20.

Так получилось, что лицом двух матчей Еврочелленджа в Челябинске стал Кирилл Капризов. Его портрет украшал фасад арены, часть ее внутреннего интерьера, а также автобус. Именно у автобуса четверо наших игроков стали пристально разглядывать портрет героя последнего МЧМ, посмеиваясь и что-то живо обсуждая. Не сговариваясь, они сфотографировались на его фоне и… отправили ему. С весточкой: «Скучаем по тебе, Кирилл». «И я тоже по вам!» — написал Капризов, который продолжает восстанавливаться после травмы.

— Да уж, вздохнули хоккеисты. Мы смеемся, а ему там грустно. Скорее бы он к нам присоединился.

ПРОБУЖДЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Матч пропускали Антон Бурдасов из-за болезни и защитник Илья Любушкин, у которого неожиданно дала знать старая травма.

Первый период прошел почти без событий. Раскат, потеря, смена, снова раскат — в створ гостей долетало считанное число бросков. Никто не стремился обострять. Матч начинался по челябинскому времени поздно — в половину десятого вечера, и зрители недоуменно позевывали. К тому же наша команда дважды играла в меньшинстве, и французы все уверенней и уверенней пристреливались к воротам Сорокина.

Выстояв остаток меньшинства первого периода, россияне взвинтили темп. Размашистая игры с открыванием крайних нападающих на синей линии, вход в зону через скидку на закатывающего на скорости в зону — все стало получаться. Никто не проезжал мимо завозившегося с шайбой соперника — неминуемо следовал силовой прием. Три двухминутных большинства тоже прошли очень эффективно кроме самого главного — гола.

Несколько раз хитро бросал Шалунов, верный момент имел Голышев, объехавший опрометчиво вышедшего вратаря, но не попал обратной стороной клюшки с острого угла.

В начале третьего периода преимущество сборной России стало подавляющим. Казалось, все четыре пятерки готовы были заночевать в зоне соперника, и неважно, было ли это большинство или игра в равных составах. Но французский вратарь отказывался пропускать. Павел Красковский не реализовал выход один на один.

Овертайм россияне начали в большинстве с комфортным преимуществом «4 на 3», но снова вышло безрезультатно. И, как обычно и бывает в таких случаях, последовало наказание за подобное расточительство.

Напомним, что чемпионат мира, который станет 81-м в истории, пройдет с 5 по 21 мая в двух городах — Париже и Кельне. В нем примут 16 лучших сборных мира: 14 европейских команд и две североамериканские — Канада и США. Российская сборная по традиции является одним из главных фаворитов турнира, однако она не выигрывала его с 2014 года, поэтому миллионы наших болельщиков ждут реванша за предыдущие неудачи. Среди официальных спонсоров турнира, помимо водочного бренда «Хаски» — такие всемирно известные бренды, как химический бренд Henkel, косметический бренд Nivea, автомобильный Skoda, шинный Pirelli и банковский Raiffeisen Bank.

Марат САФИН

из Челябинска.