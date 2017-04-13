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13 апреля 2017, 21:47 | Хоккей: Европа | ТАСС

Тренер: Хоккеистам сборной РФ при хорошей игре не хватило только голов

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеистам олимпийской сборной России в матче Евровызова с командой Франции при хорошей игре команды не хватило только голов. Об этом журналистам рассказал главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ.

Россияне проиграли французам в первом из двух матчей со счетом 0:1 в овертайме.

«Зрителям должен был понравиться матч: наша команда наращивала свое преимущество по ходу игры. Сыграть в обороне на ноль и нанести 53 броска — что еще нужно для победы? — сказал Браташ. — Нужно еще забить голы, чего сегодня не получилось. Это единственная причина, почему мы сегодня проиграли».

Соперники проведут следующий матч Евровызова также в Челябинске 15 апреля.

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Французский хоккеист да Коста отправлен в больницу после матча с командой России

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной Франции по хоккею и московского ЦСКА Стефан да Коста отправлен в больницу после матча Евровызова с командой России. Об этом журналистам сообщил представитель французской команды.
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