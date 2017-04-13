Тренер: Хоккеистам сборной РФ при хорошей игре не хватило только голов

Россияне проиграли французам в первом из двух матчей со счетом 0:1 в овертайме.

«Зрителям должен был понравиться матч: наша команда наращивала свое преимущество по ходу игры. Сыграть в обороне на ноль и нанести 53 броска — что еще нужно для победы? — сказал Браташ. — Нужно еще забить голы, чего сегодня не получилось. Это единственная причина, почему мы сегодня проиграли».

Соперники проведут следующий матч Евровызова также в Челябинске 15 апреля.