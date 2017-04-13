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13 апреля 2017, 21:24 | Хоккей: Европа | ТАСС

Олимпийская сборная России по хоккею проиграла команде Франции в матче Евровызова

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею в овертайме проиграла команде Франции со счетом 0:1 в матче Евровызова в Челябинске.

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Решающую шайбу в овертайме забросил Дамьен Флери (63-я минута).

Следующий матч против команды Франции олимпийская сборная России проведет 15 апреля в Челябинске.

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Новости Европейского хоккея

Браташ: Сборной России не хватало хоккеиста Бурдасова в игре с французами

Браташ: Сборной России не хватало хоккеиста Бурдасова в игре с французами

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийской сборной России по хоккею не хватало форварда Антона Бурдасова в матче Евровызова с командой Франции. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Олег Браташ.
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