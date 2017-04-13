Хоккеист Любушкин не сыграет за сборную РФ в первом матче Еврочелленджа с французами

Олимпийская сборная России в четверг и субботу проведет в Челябинске матчи Еврочелленджа против французов.

В расположении национальной команды находятся девять защитников, один из них, Любушкин, не вошел в состав на первую игру. Из-за болезни также не сыграет форвард Антон Бурдасов. Ворота сборной России будет защищать Илья Сорокин, вторым вратарем заявлен Эмиль Гарипов.