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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29419878/
13 апреля 2017, 17:50 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Хоккеист Любушкин не сыграет за сборную РФ в первом матче Еврочелленджа с французами

Защитник олимпийской сборной России Илья Любушкин не вошел в состав национальной команды на первый из двух матчей Еврочелленджа против команды Франции.

Олимпийская сборная России в четверг и субботу проведет в Челябинске матчи Еврочелленджа против французов.

В расположении национальной команды находятся девять защитников, один из них, Любушкин, не вошел в состав на первую игру. Из-за болезни также не сыграет форвард Антон Бурдасов. Ворота сборной России будет защищать Илья Сорокин, вторым вратарем заявлен Эмиль Гарипов.
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Новости Европейского хоккея

Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче Евровызова против французов

Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче Евровызова против французов

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь Илья Сорокин займет место в воротах сборной России по хоккею в матче Евровызова против команды Франции. Встреча пройдет в Челябинске.
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