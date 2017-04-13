Хоккеист Любушкин не сыграет за сборную РФ в первом матче Еврочелленджа с французами
Защитник олимпийской сборной России Илья Любушкин не вошел в состав национальной команды на первый из двух матчей Еврочелленджа против команды Франции.
Олимпийская сборная России в четверг и субботу проведет в Челябинске матчи Еврочелленджа против французов.
В расположении национальной команды находятся девять защитников, один из них, Любушкин, не вошел в состав на первую игру.
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