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13 апреля 2017, 17:49 | Хоккей: Европа | ТАСС

Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче Евровызова против французов

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь Илья Сорокин займет место в воротах сборной России по хоккею в матче Евровызова против команды Франции. Встреча пройдет в Челябинске.

Игру <nobr>из-за </nobr>простуды пропустит нападающий Антон Бурдасов. Увеличить
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Запасным голкипером будет Эмиль Гарипов. Игру из-за простуды пропустит нападающий Антон Бурдасов.

Матч команд России и Франции начнется в 18:30 мск.
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Новости Европейского хоккея

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