Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче Евровызова против французов
ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь Илья Сорокин займет место в воротах сборной России по хоккею в матче Евровызова против команды Франции. Встреча пройдет в Челябинске.
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Запасным голкипером будет Эмиль Гарипов. Игру
Матч команд России и Франции начнется в 18:30 мск.
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