Сборные России и Франции сыграют в рамках Еврочелленджа в Челябинске
Олимпийская сборная России по хоккею проведет первую игру в рамках Еврочелленджа против национальной команды Франции. Встреча состоится в четверг, 13 апреля, на ледовой арене «Трактор» в Челябинске. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
«13 апреля олимпийская сборная России проведет первый матч Еврочелленджа против национальной сборной Франции», — говорится в сообщении.
Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ уже поделился ожиданиями от «битвы» сборных в Челябинске.
«Я очень рад тому, что олимпийская команда сыграет свои матчи в Челябинске, — говорит Браташ. — На мой взгляд это заслуженно, потому что этот город дал многое нашему хоккею, да и в составе команды всегда выступают воспитанники челябинского хоккея».
Отметим, что матч между сборными России и Франции пройдет в 18:30 мск.
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