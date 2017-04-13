Сборные России и Франции сыграют в рамках Еврочелленджа в Челябинске

«13 апреля олимпийская сборная России проведет первый матч Еврочелленджа против национальной сборной Франции», — говорится в сообщении.

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ уже поделился ожиданиями от «битвы» сборных в Челябинске.

«Я очень рад тому, что олимпийская команда сыграет свои матчи в Челябинске, — говорит Браташ. — На мой взгляд это заслуженно, потому что этот город дал многое нашему хоккею, да и в составе команды всегда выступают воспитанники челябинского хоккея».

Отметим, что матч между сборными России и Франции пройдет в 18:30 мск.