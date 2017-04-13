Да Коста: Матч со сборной РФ будет, по сути, игрой против ЦСКА, надо забить Сорокину

Сборная Франции в четверг и субботу проведет в Челябинске матчи Еврочелленджа против россиян. В составе сборной России на лед выйдут десять игроков ЦСКА, включая голкипера Илью Сорокина.

«У нас нет цели удивить сборную России, цель — подготовка к домашнему чемпионату миру, где мы должны будем играть каждый матч плей-офф, допускать минимум ошибок. Будет сложно против россиян, они готовятся уже месяц, а мы собрались только шесть дней назад, и некоторые парни в команде не играли полтора месяца. Знаю, что у сборной России десять человек из ЦСКА, так что, по сути, я готовлюсь играть против ЦСКА. Конечно, нужно забить Илье Сорокину, надеюсь на это. Если получится, то после игры ждите меня у российской раздевалки, обсудим с Сорокой мой гол», — сказал Да Коста.