Да Коста: Матч со сборной РФ будет, по сути, игрой против ЦСКА, надо забить Сорокину
ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард сборной Франции по хоккею Стефан Да Коста заявил агентству «Р-Спорт», что настраивается на матч против олимпийской сборной России как на игру против одноклубников из московского ЦСКА и готов забить вратарю Илье Сорокину.
Сборная Франции в четверг и субботу проведет в Челябинске матчи Еврочелленджа против россиян. В составе сборной России на лед выйдут десять игроков ЦСКА, включая голкипера Илью Сорокина.
«У нас нет цели удивить сборную России, цель — подготовка к домашнему чемпионату миру, где мы должны будем играть каждый матч
Чемпионат мира-2017 пройдет
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