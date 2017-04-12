Санников будет капитаном олимпийской сборной РФ в играх Еврочелленджа с Францией
ЧЕЛЯБИНСК, 12 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Нападающий новосибирской «Сибири» Степан Санников будет капитаном олимпийской сборной России по хоккею в матчах Еврочелленджа с командой Франции, сообщил журналистам главный тренер россиян Олег Браташ.
Олимпийская сборная России готовится к матчам Еврочелленджа против команды Франции, которые пройдут в Челябинске 13 и 15 апреля.
Ассистентами Санникова выступят нападающий московского ЦСКА Сергей Андронов и защитник московского «Динамо» Андрей Миронов.
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