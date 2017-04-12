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12 апреля 2017, 18:16 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Санников будет капитаном олимпийской сборной РФ в играх Еврочелленджа с Францией

ЧЕЛЯБИНСК, 12 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Нападающий новосибирской «Сибири» Степан Санников будет капитаном олимпийской сборной России по хоккею в матчах Еврочелленджа с командой Франции, сообщил журналистам главный тренер россиян Олег Браташ.

Олимпийская сборная России готовится к матчам Еврочелленджа против команды Франции, которые пройдут в Челябинске 13 и 15 апреля.

Ассистентами Санникова выступят нападающий московского ЦСКА Сергей Андронов и защитник московского «Динамо» Андрей Миронов.

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Новости Европейского хоккея

Хоккеист олимпийской сборной РФ Бурдасов может не сыграть с французами в матче Евровызова

Хоккеист олимпийской сборной РФ Бурдасов может не сыграть с французами в матче Евровызова

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеист олимпийской сборной России Антон Бурдасов по причине простуды может пропустить первый матч с французами в рамках Евровызова. Об этом журналистам сообщил главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ.
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