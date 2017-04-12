Санников будет капитаном олимпийской сборной РФ в играх Еврочелленджа с Францией

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеист олимпийской сборной России Антон Бурдасов по причине простуды может пропустить первый матч с французами в рамках Евровызова. Об этом журналистам сообщил главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ.