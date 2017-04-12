Хоккеист олимпийской сборной РФ Бурдасов может не сыграть с французами в матче Евровызова

Матч Евровызова Россия — Франция пройдет 13 апреля в Челябинске.

«Бурдасов простудился с утра, дали ему паузу на восстановление, поэтому, скорее всего, он не сыграет», — сказал Браташ.

Ворота сборной России должен защищать Илья Сорокин. «Но давайте не будем бежать впереди паровоза», — отметил тренер.