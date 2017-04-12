Хоккеист олимпийской сборной РФ Бурдасов может не сыграть с французами в матче Евровызова
МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеист олимпийской сборной России Антон Бурдасов по причине простуды может пропустить первый матч с французами в рамках Евровызова. Об этом журналистам сообщил главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ.
Матч Евровызова Россия — Франция пройдет 13 апреля в Челябинске.
«Бурдасов простудился с утра, дали ему паузу на восстановление, поэтому, скорее всего, он не сыграет», — сказал Браташ.
Ворота сборной России должен защищать Илья Сорокин. «Но давайте не будем бежать впереди паровоза», — отметил тренер.
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