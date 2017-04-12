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12 апреля 2017, 18:02 | Хоккей: Европа | ТАСС

Хоккеист олимпийской сборной РФ Бурдасов может не сыграть с французами в матче Евровызова

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеист олимпийской сборной России Антон Бурдасов по причине простуды может пропустить первый матч с французами в рамках Евровызова. Об этом журналистам сообщил главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ.

Матч Евровызова Россия — Франция пройдет 13 апреля в Челябинске.

«Бурдасов простудился с утра, дали ему паузу на восстановление, поэтому, скорее всего, он не сыграет», — сказал Браташ.

Ворота сборной России должен защищать Илья Сорокин. «Но давайте не будем бежать впереди паровоза», — отметил тренер.

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