Игры пройдут 13 и 15 апреля в Челябинске на ледовой арене «Трактор» имени Белоусова, которая вмещает 7,5 тысяч зрителей.

«В кассах остаются кое-какие билеты, но на обоих матчах ожидается аншлаг», — сообщили в пресс-службе.

Помимо встреч с французами, в рамках Евровызова россияне дважды сыграют в середине апреля с командой Швейцарии.