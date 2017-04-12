На матчах хоккейного Евровызова Россия — Франция ожидается аншлаг
ЧЕЛЯБИНСК, 12 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Аншлаг ожидается на матчах олимпийской сборной России по хоккею с командой Франции в рамках Евровызова. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Федерации хоккея России.
Игры пройдут 13 и 15 апреля в Челябинске на ледовой арене «Трактор» имени Белоусова, которая вмещает 7,5 тысяч зрителей.
«В кассах остаются
Помимо встреч с французами, в рамках Евровызова россияне дважды сыграют в середине апреля с командой Швейцарии.
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