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12 апреля 2017, 16:44 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Бурдасов пропускает тренировку олимпийской сборной РФ перед игрой с французами

ЧЕЛЯБИНСК, 12 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеист омского «Авангарда» и олимпийской сборной России Антон Бурдасов по состоянию здоровья не участвует в тренировке национальной команды в среду в преддверии первого матча Еврочелленджа с французами.

Олимпийская сборная России 13 и 15 апреля проведет в Челябинске матчи Еврочелленджа против команды Франции.

Как сообщили корреспонденту агентства «Р-Спорт» в пресс-службе национальной сборной, Бурдасов пропускает тренировку в среду по болезни.

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Новости Европейского хоккея

Капризов не прибыл в Челябинск и пропустит матчи сборной РФ по хоккею с французами

Капризов не прибыл в Челябинск и пропустит матчи сборной РФ по хоккею с французами

ЧЕЛЯБИНСК, 12 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов не приехал в Челябинск и не сыграет за олимпийскую сборную России в матчах Еврочелленджа с командой Франции, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе национальной команды.
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