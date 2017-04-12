Бурдасов пропускает тренировку олимпийской сборной РФ перед игрой с французами

ЧЕЛЯБИНСК, 12 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов не приехал в Челябинск и не сыграет за олимпийскую сборную России в матчах Еврочелленджа с командой Франции, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе национальной команды.