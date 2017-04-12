Бурдасов пропускает тренировку олимпийской сборной РФ перед игрой с французами
ЧЕЛЯБИНСК, 12 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеист омского «Авангарда» и олимпийской сборной России Антон Бурдасов по состоянию здоровья не участвует в тренировке национальной команды в среду в преддверии первого матча Еврочелленджа с французами.
Олимпийская сборная России 13 и 15 апреля проведет в Челябинске матчи Еврочелленджа против команды Франции.
Как сообщили корреспонденту агентства «Р-Спорт» в
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