Капризов не прибыл в Челябинск и пропустит матчи сборной РФ по хоккею с французами
ЧЕЛЯБИНСК, 12 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов не приехал в Челябинск и не сыграет за олимпийскую сборную России в матчах Еврочелленджа с командой Франции, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе национальной команды.
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Олимпийская сборная России готовится к матчам Еврочелленджа против команды Франции, которые пройдут в Челябинске 13 и 15 апреля.
Ранее сообщалось, что Капризов работает по индивидуальной программе. В свою очередь, главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ заявлял, что 19-летний форвард вернется в расположение команды только когда будет исключен риск рецидива его травмы.
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