Капризов не прибыл в Челябинск и пропустит матчи сборной РФ по хоккею с французами

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Олимпийская сборная России готовится к матчам Еврочелленджа против команды Франции, которые пройдут в Челябинске 13 и 15 апреля.

Ранее сообщалось, что Капризов работает по индивидуальной программе. В свою очередь, главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ заявлял, что 19-летний форвард вернется в расположение команды только когда будет исключен риск рецидива его травмы.