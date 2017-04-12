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12 апреля 2017, 16:43 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Капризов не прибыл в Челябинск и пропустит матчи сборной РФ по хоккею с французами

ЧЕЛЯБИНСК, 12 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов не приехал в Челябинск и не сыграет за олимпийскую сборную России в матчах Еврочелленджа с командой Франции, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе национальной команды.

Нападающий уфимского <span class=error>Салавата</span> <span class=error>Юлаева</span> Кирилл Капризов не приехал в Челябинск и не сыграет за олимпийскую сборную России в матчах Еврочелленджа с командой Франции сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> национальной команды. Увеличить
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Олимпийская сборная России готовится к матчам Еврочелленджа против команды Франции, которые пройдут в Челябинске 13 и 15 апреля.

Ранее сообщалось, что Капризов работает по индивидуальной программе. В свою очередь, главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ заявлял, что 19-летний форвард вернется в расположение команды только когда будет исключен риск рецидива его травмы.

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Новости Европейского хоккея

Бурдасов пропускает тренировку олимпийской сборной РФ перед игрой с французами

ЧЕЛЯБИНСК, 12 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеист омского «Авангарда» и олимпийской сборной России Антон Бурдасов по состоянию здоровья не участвует в тренировке национальной команды в среду в преддверии первого матча Еврочелленджа с французами.
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