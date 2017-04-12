Лаланд: Беларусь навсегда останется моим вторым домом, и это не пустая болтовня

«Впервые меня вызвали на чемпионат мира в 2014 году. А ведь это был домашний турнир в Минске! Никто не давал гарантий, что я выйду в стартовом составе хоть на один матч. Для меня тот год был первым в национальной сборной, и я просто пытался стать в команде своим. Утром, накануне встречи с финнами, Глен Хэнлон подозвал меня и сказал: “Кевин, сегодня ты — основной вратарь”. Это и было исполнение мечты. Фаны потрясающе поддерживали нас на том турнире. Люди верили, что мы способны победить любого соперника. До сих пор перед глазами плакат на матче со Швецией “Мы помним 2002-й, мы верим в 2014-й!”. Это было фантастически!



Лично я прилетел сейчас в сборную, потому что чувствую благодарность и ответственность перед Беларусью за то, что однажды эта страна позволила мне осуществить мечту. За те годы, что я в Минске, хоккей стал здесь национальным видом спорта, он сделал страну узнаваемой во всём мире. Ещё семь лет назад у меня спрашивали: “Беларусь? Это что, какой-то российский город?” Беларусь навсегда останется моим вторым домом, и это не пустая болтовня. Если я скажу, что совсем не ощущаю себя белорусом, то совру. Пять лет из своих 30 я провёл в Минске и чувствую, что люди действительно приняли меня как своего», — цитирует Лаланда Tut.