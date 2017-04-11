Да Коста и Д. Флёри сыграют за Францию в матчах Еврочелленджа с Россией
Стал известен состав сборной Франции на матчи Еврочелленджа со сборной России, которые пройдут в Челябинске 13 и 15 апреля.
Вратари: Флориан Арди, Ронан Кеменер, Себастьян Илонен.
Защитники: Николя Беш, Флориан Шакиашвили, Оливье Дам Малка, Кевин Экефей, Жонатан Жаниль, Антонин Манавьян, Дамьен Ро, Тедди Трабише.
Нападающие: Морин Буве, Валенин Клеро, Стефан Да Коста, Тедди Да Коста, Флоран Дуай, Дамьен Флёри, Ромэн Гуттире, Максим Лакруа, Лоик Ламперье, Лоран Мёнье, Жорданн Перре, Николя Риц, Саша Трей, Петер Валие.
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