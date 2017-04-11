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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29393519/
11 апреля 2017, 18:15 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Да Коста и Д. Флёри сыграют за Францию в матчах Еврочелленджа с Россией

Стал известен состав сборной Франции на матчи Еврочелленджа со сборной России, которые пройдут в Челябинске 13 и 15 апреля.

Вратари: Флориан Арди, Ронан Кеменер, Себастьян Илонен.

Защитники: Николя Беш, Флориан Шакиашвили, Оливье Дам Малка, Кевин Экефей, Жонатан Жаниль, Антонин Манавьян, Дамьен Ро, Тедди Трабише.

Нападающие: Морин Буве, Валенин Клеро, Стефан Да Коста, Тедди Да Коста, Флоран Дуай, Дамьен Флёри, Ромэн Гуттире, Максим Лакруа, Лоик Ламперье, Лоран Мёнье, Жорданн Перре, Николя Риц, Саша Трей, Петер Валие.

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Новости Европейского хоккея

Шалунов: Французы дадут бой олимпийской сборной России в матчах Евровызова

Шалунов: Французы дадут бой олимпийской сборной России в матчах Евровызова

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная Франции по хоккею не является слабым соперником, поэтому олимпийскую команду России ожидают боевые встречи. Такое мнение журналистам высказал нападающий российской сборной Максим Шалунов.
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