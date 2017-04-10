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10 апреля 2017, 23:27 | Хоккей: Европа | Sports.kz

Сборная Казахстана крупно победила Германию на юношеском чемпионате мира-2017

В третьем матче чемпионата мира среди юношей (U-18) в группе «А» первого дивизиона, который проходит в Словении, сборная Казахстана не оставила шансов команде Германии, сообщает Sports.kz.

В третьем матче чемпионата мира среди юношей (U-18) в группе А первого дивизиона который проходит в Словении сборная Казахстана не оставила шансов команде Германии сообщает Sports.kz. Увеличить
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Матч на «Арене Блед» в одноименном городе завершился победой казахстанцев со счетом 6:1. У победителей по шайбе забросили Артур Гатиятов, Руслан Демин, Самат Данияр, Айдос Жорабек, Давид Макуцкий и Батырлан Муратов.

11 апреля Казахстан сыграет с Данией.

Германия U-18 — Казахстан U-18 2:6 (0:1, 0:3, 2:2)

Шайбы:
0:1 — 02:08 Гатиятов (Муратов, Атаханов)
0:2 — 22:25 Демин (Буяльский, Макуцкий)
0:3 — 31:38 Данияр (Пряхин)
0:4 — 34:55 Жорабек (Пряхин, Павлов). В большинстве
0:5 — 43:18 Макуцкий (Буяльский, Нероев). В меньшинстве
1:5 — 49:58 Питшманн (Эль, Бапперт)
1:6 — 50:37 Муратов (Данияр, Орехов). В большинстве
2:6 — 55:57 Бапперт (Вольгемут). В большинстве

Вратари: Арншпергер — Еремеев
Штраф: 8:12 (2:4, 4:0, 2:8).

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