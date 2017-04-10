22 апреля вратарь Масальскис проведёт свой последний матч за сборную Латвии
22 апреля сборная Латвии проведёт контрольный матч с национальной командой Франции.
Встреча пройдёт на «Арене Рига». Этот матч станет последним за сборную для вратаря Эдгарса Масальскиса.
«Пришло время завершить карьеру за сборную. Для меня было честью представлять Латвию. Хочу поблагодарить партнёров и болельщиков и пожелать удачи», — цитирует хоккеиста официальный сайт Федерации хоккея Латвии.
Масальскис дебютировал за сборную Латвии в 2000 году и принял участие в 15 чемпионата мира и четырёх Олимпиадах. В 159 матчах хоккеист 11 раз сыграл на ноль.
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