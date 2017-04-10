Дэйв Льюис: Лингле ждем в сборной Беларуси в следующий понедельник, а Бэйлена не будет
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис по окончании тренировки на «Минск-Арене» прокомментировал возможные изменения в составе команды в течение ближайшего времени.
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Сейчас в составе 33 игрока. Означает ли это, что далее будет производиться только отсев?
Не совсем. В следующий понедельник ожидаем прибытия Шарля Лингле. А вот Бэйлена не будет.
Считаете, молодые белорусские защитники не хуже?
Скажем так, тех, кто сейчас работает в кэмпе я и вижу кандидатами на поездку на чемпионат мира. Плюс не забывайте, что три наших защитника продолжают выступление в Северной Америке, и вероятность их прибытия мы все еще держим в уме.
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