Брэндон Боченски: Травма была серьезная, но не настолько, чтобы завершать карьеру
На встрече с болельщиками появился не так давно присоединившийся к тренировкам сборной Казахстана Брэндон Боченски. Слухи о завершении карьеры капитана «Барыса» не подтвердились, до сих пор непонятно на каких основаниях они появились. Боченски чувствует прекрасно даже после трехчасового общения с болельщиками.
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Видимо, что-то случилось...
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В интервью корреспонденту республиканского
— Брэндон, первый вопрос — это как ты себя чувствуешь?
— Все хорошо, три недели отдыха, провел немного времени с семьей, отвлекся. Чувствую себя прекрасно и готов к работе.
— Консультировался с врачами в Америке?
— Да, общался с ними по паре вопросов, но все хорошо, я здоров.
— Ты сыграл два матча с «Магниткой» и все убедились в силе действующего чемпиона, как считаешь, удастся ли им вновь завоевать Кубок Гагарина?
— Обе игры, которые я сыграл, были очень плотными. Я не чувствовал себя на сто процентов готовым, но они отличная команда и имеют все шансы вновь победить.
— Несмотря на свой возраст Мозякин и Зарипов достаточно быстрые игроки?
— Да, и тому подтверждением являются их победы. Опытные хоккеисты, и когда наступает
— Расстроился, что не смог сыграть в первом раунде?
— Конечно, я был расстроен тем, что не смог участвовать в матчах, наблюдал за играми из дома. Но счастлив, что команда победила в серии с «Трактором». Очень хотел быть с командой, перед нашими болельщиками, когда все праздновали выход во второй раунд. Старался изо всех сил вернуться как можно раньше, и начал играть, как только это стало возможным.
— Слышал, что появилась недостоверная информация о том, что ты можешь завершить карьеру?
— У меня была серьезная травма, но не настолько серьезная, чтобы завершать карьеру. Все подходят и спрашивают о моем здоровье. Чувствую себя хорошо, как будто мне снова 18! (смеется)
— Врач команды говорил о том, что травма головы — это серьезно. И важно восстановиться, как следует после такого, так?
— Определенно. Когда травмированы другие части тела, ты знаешь, что делать, чувствуешь где болит. А с головой неприятные ощущения то приходят, то уходят. Думаешь, что все хорошо, но дискомфорт вдруг неожиданно возвращается. С головой шутить нельзя.
— Какие ожидания от предстоящего чемпионата мира? Казахстан считается фаворитом на турнире, не помешает ли это?
— Нужно быть умнее, мы действительно фавориты и остальные команды идут после нас. Но легко не будет, мы должны играть уверенно и с умом.
— Но сначала вы сыграете со Словенией и Италией, которые выступают в элите?
— Игры с этими командами станут хорошей проверкой, они поднялись в прошлом году, мы наоборот спустились в первый дивизион. Это команды примерно одного с нами уровня, так что посмотрим насколько мы можем им противостоять.
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