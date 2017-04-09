Брэндон Боченски: Травма была серьезная, но не настолько, чтобы завершать карьеру

В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz 27-й номер «Барыса» и сборной Казахстана рассказал о своем самочувствии, а также поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.



— Брэндон, первый вопрос — это как ты себя чувствуешь?

— Все хорошо, три недели отдыха, провел немного времени с семьей, отвлекся. Чувствую себя прекрасно и готов к работе.



— Консультировался с врачами в Америке?

— Да, общался с ними по паре вопросов, но все хорошо, я здоров.



— Ты сыграл два матча с «Магниткой» и все убедились в силе действующего чемпиона, как считаешь, удастся ли им вновь завоевать Кубок Гагарина?

— Обе игры, которые я сыграл, были очень плотными. Я не чувствовал себя на сто процентов готовым, но они отличная команда и имеют все шансы вновь победить.



— Несмотря на свой возраст Мозякин и Зарипов достаточно быстрые игроки?

— Да, и тому подтверждением являются их победы. Опытные хоккеисты, и когда наступает плей-офф они доказывают свою состоятельность.



— Расстроился, что не смог сыграть в первом раунде?

— Конечно, я был расстроен тем, что не смог участвовать в матчах, наблюдал за играми из дома. Но счастлив, что команда победила в серии с «Трактором». Очень хотел быть с командой, перед нашими болельщиками, когда все праздновали выход во второй раунд. Старался изо всех сил вернуться как можно раньше, и начал играть, как только это стало возможным.



— Слышал, что появилась недостоверная информация о том, что ты можешь завершить карьеру?

— У меня была серьезная травма, но не настолько серьезная, чтобы завершать карьеру. Все подходят и спрашивают о моем здоровье. Чувствую себя хорошо, как будто мне снова 18! (смеется)



— Врач команды говорил о том, что травма головы — это серьезно. И важно восстановиться, как следует после такого, так?

— Определенно. Когда травмированы другие части тела, ты знаешь, что делать, чувствуешь где болит. А с головой неприятные ощущения то приходят, то уходят. Думаешь, что все хорошо, но дискомфорт вдруг неожиданно возвращается. С головой шутить нельзя.



— Какие ожидания от предстоящего чемпионата мира? Казахстан считается фаворитом на турнире, не помешает ли это?

— Нужно быть умнее, мы действительно фавориты и остальные команды идут после нас. Но легко не будет, мы должны играть уверенно и с умом.



— Но сначала вы сыграете со Словенией и Италией, которые выступают в элите?

— Игры с этими командами станут хорошей проверкой, они поднялись в прошлом году, мы наоборот спустились в первый дивизион. Это команды примерно одного с нами уровня, так что посмотрим насколько мы можем им противостоять.