Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29367560/
9 апреля 2017, 16:41 | Хоккей: Европа | Sports.kz

Брэндон Боченски: Травма была серьезная, но не настолько, чтобы завершать карьеру

На встрече с болельщиками появился не так давно присоединившийся к тренировкам сборной Казахстана Брэндон Боченски. Слухи о завершении карьеры капитана «Барыса» не подтвердились, до сих пор непонятно на каких основаниях они появились. Боченски чувствует прекрасно даже после трехчасового общения с болельщиками.

На встрече с болельщиками появился не так давно присоединившийся к тренировкам сборной Казахстана Брэндон <span class=error>Боченски</span>. Слухи о завершении карьеры капитана <span class=error>Барыса</span> не подтвердились до сих пор непонятно на каких основаниях они появились. <span class=error>Боченски</span> чувствует прекрасно даже после трехчасового общения с болельщиками. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz 27-й номер «Барыса» и сборной Казахстана рассказал о своем самочувствии, а также поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

 — Брэндон, первый вопрос — это как ты себя чувствуешь?
— Все хорошо, три недели отдыха, провел немного времени с семьей, отвлекся. Чувствую себя прекрасно и готов к работе.

 — Консультировался с врачами в Америке?
— Да, общался с ними по паре вопросов, но все хорошо, я здоров.

 — Ты сыграл два матча с «Магниткой» и все убедились в силе действующего чемпиона, как считаешь, удастся ли им вновь завоевать Кубок Гагарина?
— Обе игры, которые я сыграл, были очень плотными. Я не чувствовал себя на сто процентов готовым, но они отличная команда и имеют все шансы вновь победить.

 — Несмотря на свой возраст Мозякин и Зарипов достаточно быстрые игроки?
— Да, и тому подтверждением являются их победы. Опытные хоккеисты, и когда наступает плей-офф они доказывают свою состоятельность.

 — Расстроился, что не смог сыграть в первом раунде?
— Конечно, я был расстроен тем, что не смог участвовать в матчах, наблюдал за играми из дома. Но счастлив, что команда победила в серии с «Трактором». Очень хотел быть с командой, перед нашими болельщиками, когда все праздновали выход во второй раунд. Старался изо всех сил вернуться как можно раньше, и начал играть, как только это стало возможным.

 — Слышал, что появилась недостоверная информация о том, что ты можешь завершить карьеру?
— У меня была серьезная травма, но не настолько серьезная, чтобы завершать карьеру. Все подходят и спрашивают о моем здоровье. Чувствую себя хорошо, как будто мне снова 18! (смеется)

 — Врач команды говорил о том, что травма головы — это серьезно. И важно восстановиться, как следует после такого, так?
— Определенно. Когда травмированы другие части тела, ты знаешь, что делать, чувствуешь где болит. А с головой неприятные ощущения то приходят, то уходят. Думаешь, что все хорошо, но дискомфорт вдруг неожиданно возвращается. С головой шутить нельзя.

 — Какие ожидания от предстоящего чемпионата мира? Казахстан считается фаворитом на турнире, не помешает ли это?
— Нужно быть умнее, мы действительно фавориты и остальные команды идут после нас. Но легко не будет, мы должны играть уверенно и с умом.

 — Но сначала вы сыграете со Словенией и Италией, которые выступают в элите?
— Игры с этими командами станут хорошей проверкой, они поднялись в прошлом году, мы наоборот спустились в первый дивизион. Это команды примерно одного с нами уровня, так что посмотрим насколько мы можем им противостоять.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Хоккейная команда Президента Беларуси восьмой раз победила в Республиканских соревнованиях среди любителей

Хоккейная команда Президента Беларуси восьмой раз победила в Республиканских соревнованиях среди любителей

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Президента Беларуси восьмой раз победила в Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, передает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
09 апреля

«Головкин > Ломаченко. Как минимум его u201e0u201c говорит об этом». Болельщики обсуждают, кто должен быть на первом месте P4P-рейтинга

Казахстанские футзалисты стартовали с разгромной победы в основном раунде ЕВРО-2018

Мартин Мюррей: «Никто не побьет GGG в 160 фунтах»