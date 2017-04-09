Хоккейная команда Президента Беларуси восьмой раз победила в Республиканских соревнованиях среди любителей

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Во втором финальном матче турнира, который проводится в десятый раз, хоккейная дружина главы государства на ледовой площадке «Чижовка-Арены» обыграла команду Минской области со счетом 9:4 (2:1, 3:1, 4:2).

В предыдущих турнирах команда Президента Беларуси побеждала семь раз (2008, 2010−2012, 2014−2016). По одному разу триумфаторами становились хоккеисты Гомельской (2009) и Минской областей (2013).