Хоккеисты юниорской сборной Беларуси проиграли товарищеский матч Швейцарии
9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) проиграли товарищеский матч сверстникам из Швейцарии 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) в ходе подготовки к чемпионату мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Белорусы усилиями форварда Игоря Мартынова открыли счет в игре в середине первого периода. Соперники удачно провели заключительные двадцать минут встречи, дважды огорчив голкипера белорусов Андрея Грищенко.
Команда под руководством Юрия Файкова планирует 12 апреля переехать в Словакию, где 13 апреля стартует чемпионат мира для игроков до 18 лет в
В группе В белорусская сборная сыграет первый матч со сверстниками из США, 14 апреля встретится с Чехией, 16 апреля проведет матч со Швецией и 17 апреля — с Россией. Четыре лучшие команды из группы выйдут в четвертьфинал мирового форума.
Право выступить среди сильнейших юниорских команд белорусская сборная получила в апреле 2016 года, победив на домашнем мировом форуме в группе А дивизиона I на «Чижовка-Арене».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter