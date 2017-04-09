Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29366724/
9 апреля 2017, 14:40 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Хоккеисты юниорской сборной Беларуси проиграли товарищеский матч Швейцарии

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) проиграли товарищеский матч сверстникам из Швейцарии 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) в ходе подготовки к чемпионату мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусы усилиями форварда Игоря <span class=error>Мартынова</span> открыли счет в игре в середине первого периода. Соперники удачно провели заключительные двадцать минут встречи дважды огорчив голкипера белорусов Андрея <span class=error>Грищенко</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Белорусы усилиями форварда Игоря Мартынова открыли счет в игре в середине первого периода. Соперники удачно провели заключительные двадцать минут встречи, дважды огорчив голкипера белорусов Андрея Грищенко.

Команда под руководством Юрия Файкова планирует 12 апреля переехать в Словакию, где 13 апреля стартует чемпионат мира для игроков до 18 лет в топ-дивизионе в словацких городах Попрад и Спишска-Нова-Вес.

В группе В белорусская сборная сыграет первый матч со сверстниками из США, 14 апреля встретится с Чехией, 16 апреля проведет матч со Швецией и 17 апреля — с Россией. Четыре лучшие команды из группы выйдут в четвертьфинал мирового форума.

Право выступить среди сильнейших юниорских команд белорусская сборная получила в апреле 2016 года, победив на домашнем мировом форуме в группе А дивизиона I на «Чижовка-Арене».

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Команда Президента выиграла первый финальный матч Х турнира любителей хоккея

Команда Президента выиграла первый финальный матч Х турнира любителей хоккея

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Президента Беларуси одержала победу в первом поединке финальной серии Х Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, передает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
Поезд Москва-Брест и электричка столкнулись на западе Москвы
США нанесли ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии
Поезд Москва-Брест и электричка столкнулись на западе Москвы