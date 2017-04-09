Хоккеисты юниорской сборной Беларуси проиграли товарищеский матч Швейцарии

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Белорусы усилиями форварда Игоря Мартынова открыли счет в игре в середине первого периода. Соперники удачно провели заключительные двадцать минут встречи, дважды огорчив голкипера белорусов Андрея Грищенко.

Команда под руководством Юрия Файкова планирует 12 апреля переехать в Словакию, где 13 апреля стартует чемпионат мира для игроков до 18 лет в топ-дивизионе в словацких городах Попрад и Спишска-Нова-Вес.

В группе В белорусская сборная сыграет первый матч со сверстниками из США, 14 апреля встретится с Чехией, 16 апреля проведет матч со Швецией и 17 апреля — с Россией. Четыре лучшие команды из группы выйдут в четвертьфинал мирового форума.

Право выступить среди сильнейших юниорских команд белорусская сборная получила в апреле 2016 года, победив на домашнем мировом форуме в группе А дивизиона I на «Чижовка-Арене».