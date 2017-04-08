Команда Президента выиграла первый финальный матч Х турнира любителей хоккея
8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Президента Беларуси одержала победу в первом поединке финальной серии Х Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, передает корреспондент БЕЛТА.
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На льду столичной «Чижовка-Арены» хоккейная дружина главы государства обыграла команду Минской области со счетом 5:3 (2:1,2:1, 1:1). Игра проходила в очень напряженной борьбе, но с небольшим преимуществом команды главы государства.
В составе победителей голевой дубль оформил Андрей Асташевич, которому в обоих случаях точные передачи отдавал Александр Лукашенко. Еще три шайбы в ворота команды Минского региона забросили Сергей Шитковский, Степан Пономарев и Павел Белый.
У хоккеистов Минской области отличились Александр Бабак, Андрей Тихон и Александр Бурмистронок.
Лучшими игроками сегодняшней встречи признаны Андрей Асташевич и Александр Бурмистронок.
Второй матч финальной серии до двух побед состоится 9 апреля также на льду «Чижовка-Арены».
Обладателями бронзовых медалей нынешнего турнира стали хоккеисты Брестской области, победившие в Жлобине команду Гомельской области со счетом 6:3.
В предыдущих турнирах команда Президента Беларуси побеждала семь раз (2008, 2010−2012, 2014−2016). По одному разу триумфаторами становились хоккеисты Гомельской (2009) и Минской областей (2013).
Организаторами турнира являются Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь», Мингорисполком. Генеральный информационный партнер — Национальная государственная телерадиокомпания Беларуси.
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