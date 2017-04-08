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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29360550/
8 апреля 2017, 15:36 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Команда Президента выиграла первый финальный матч Х турнира любителей хоккея

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Президента Беларуси одержала победу в первом поединке финальной серии Х Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, передает корреспондент БЕЛТА.

На льду столичной <span class=error>Чижовка</span>-Арены хоккейная дружина главы государства обыграла команду Минской области со счетом 5:3 (2:12:1 1:1). Игра проходила в очень напряженной борьбе но с небольшим преимуществом команды главы государства. Увеличить
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На льду столичной «Чижовка-Арены» хоккейная дружина главы государства обыграла команду Минской области со счетом 5:3 (2:1,2:1, 1:1). Игра проходила в очень напряженной борьбе, но с небольшим преимуществом команды главы государства.

В составе победителей голевой дубль оформил Андрей Асташевич, которому в обоих случаях точные передачи отдавал Александр Лукашенко. Еще три шайбы в ворота команды Минского региона забросили Сергей Шитковский, Степан Пономарев и Павел Белый.

У хоккеистов Минской области отличились Александр Бабак, Андрей Тихон и Александр Бурмистронок.

Лучшими игроками сегодняшней встречи признаны Андрей Асташевич и Александр Бурмистронок.

Второй матч финальной серии до двух побед состоится 9 апреля также на льду «Чижовка-Арены».

Обладателями бронзовых медалей нынешнего турнира стали хоккеисты Брестской области, победившие в Жлобине команду Гомельской области со счетом 6:3.

В предыдущих турнирах команда Президента Беларуси побеждала семь раз (2008, 2010−2012, 2014−2016). По одному разу триумфаторами становились хоккеисты Гомельской (2009) и Минской областей (2013).

Организаторами турнира являются Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь», Мингорисполком. Генеральный информационный партнер — Национальная государственная телерадиокомпания Беларуси.

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