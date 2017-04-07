Хоккеисты юниорской сборной России обыграли команду Латвии в выставочном матче
МОСКВА, 7 апр —
Р-Спорт. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки до 18 лет) обыграли сверстников из Латвии в выставочном матче в рамках подготовки к чемпионату мира.
Встреча, прошедшая в Братиславе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) в пользу россиян, в составе которых забили Алексей Липанов (44-я минута) и Ярослав Алексеев (57-я).
Россияне 9 апреля проведут товарищеский матч со сверстниками из Канады, а 13 апреля игрой со сборной Швеции стартуют на юниорском чемпионате мира, который пройдет в Словакии
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