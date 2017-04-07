Хоккейный клуб «Донбасс» стал чемпионом Украины

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На льду ледовой арены «Альтаир» в Дружковке обе команды сыграли сбалансированно, матч не изобиловал голами и острыми моментами.

Стартовый период прошел спокойно, лишь иногда вратарю «Донбасса» Богдану Дьяченко приходилось поработать в рамке.

Второй период также начался в равной борьбе. Однако на исходе седьмой минуты Алексей Мельников мощным броском пробил Дьяченко.

В середине периода игроки «Донбасса» создали отличную возможность сравнять счет, однако на пути Дениса Кочеткова стал Эдуард Захарченко. Впрочем, уже спустя пару минут все тот же Кочетков выкатился на ворота Захарченко и со второй попытки отправил шайбу в ворота «Кременчука».

Когда до конца периода оставалось меньше минуты, «Донбасс» вышел вперед: Егор Егоров с передачи Дениса Кочеткова сумел переиграть вратаря горожан.

В третьем периоде накал борьбы достиг наивысшего уровня, что вылилось во множество стычек и удалений со стороны обеих команд. Несмотря на все это, счет на табло остался неизменным.

Как результат, «Донбасс» отпраздновал пятое чемпионство страны, а Сергей Витер впервые примерил золотую медаль в качестве главного тренера.