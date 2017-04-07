Белорусские хоккеисты проиграли на выезде Латвии в Евровызове
7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси в выездном матче Европейского хоккейного вызова уступила с минимальным счетом 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) команде Латвии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матч, прошедший в Даугавпилсе, не отличался большим количеством голевых моментов. Подопечные Дэйва Льюиса часто имели численное преимущество, но реализовать большинство им не удалось. Хозяевам площадки удалось лишь однажды переиграть голкипера белорусов Кевина Лаланда. На 57-й минуте матча латвийцы воспользовались преимуществом игры в неравных составах. После удаления Никиты Комарова форвард Микс Индрашис мощным броском под перекладину ворот белорусов реализовал большинство латвийцев — 1:0.
Повторный поединок Беларусь — Латвия состоится 8 апреля в 17.00.
В ходе подготовки к мировому форуму, который пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая, национальная сборная Беларуси продолжит участие в Европейском хоккейном вызове. Соперниками подопечных Дэйва Льюиса станут Германия (14 апреля в 19.15 в Жлобине и 15 апреля в Бобруйске — 17.30), Швеция (21 и 22 апреля, Гродно — 19.00 и 17.00) и Франция (30 апреля и 1 мая на выезде).
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