Белорусские хоккеисты проиграли на выезде Латвии в Евровызове

Матч, прошедший в Даугавпилсе, не отличался большим количеством голевых моментов. Подопечные Дэйва Льюиса часто имели численное преимущество, но реализовать большинство им не удалось. Хозяевам площадки удалось лишь однажды переиграть голкипера белорусов Кевина Лаланда. На 57-й минуте матча латвийцы воспользовались преимуществом игры в неравных составах. После удаления Никиты Комарова форвард Микс Индрашис мощным броском под перекладину ворот белорусов реализовал большинство латвийцев — 1:0.

Повторный поединок Беларусь — Латвия состоится 8 апреля в 17.00.

В ходе подготовки к мировому форуму, который пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая, национальная сборная Беларуси продолжит участие в Европейском хоккейном вызове. Соперниками подопечных Дэйва Льюиса станут Германия (14 апреля в 19.15 в Жлобине и 15 апреля в Бобруйске — 17.30), Швеция (21 и 22 апреля, Гродно — 19.00 и 17.00) и Франция (30 апреля и 1 мая на выезде).