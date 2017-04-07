Хоккеисты олимпийской сборной готовятся по программе главной команды
НОВОГОРСК (Московская область), 7 апр —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты олимпийской сборной России готовятся по программе, составленной тренерским штабом основной национальной команды, заявил главный тренер олимпийской сборной Олег Браташ.
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Олимпийская сборная России проходит подготовку к матчам Еврочелленджа с командой Франции, которые состоятся 13 и 15 апреля в Челябинске. Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.
«Перед каждым из ребят сейчас стоит задача попасть на чемпионат мира. На этом этапе подготовки мы работаем по плану тренерского штаба национальной сборной. Это касается и физической подготовки, и ледовых тренировок. Все это согласовано с тренерским штабом. Тестирование показывает, что все находятся в неплохом физическом состоянии, “выпаданий” особых нет», — сказал Браташ журналистам.
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