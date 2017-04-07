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7 апреля 2017, 20:39 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Хоккеисты олимпийской сборной готовятся по программе главной команды

НОВОГОРСК (Московская область), 7 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты олимпийской сборной России готовятся по программе, составленной тренерским штабом основной национальной команды, заявил главный тренер олимпийской сборной Олег Браташ.

<em>НОВОГОРСК (Московская область) 7 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Александр <span class=error>Рогулев</span>.</em> Хоккеисты олимпийской сборной России готовятся по программе составленной тренерским штабом основной национальной команды заявил главный тренер олимпийской сборной Олег <span class=error>Браташ</span>. Увеличить
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Олимпийская сборная России проходит подготовку к матчам Еврочелленджа с командой Франции, которые состоятся 13 и 15 апреля в Челябинске. Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

«Перед каждым из ребят сейчас стоит задача попасть на чемпионат мира. На этом этапе подготовки мы работаем по плану тренерского штаба национальной сборной. Это касается и физической подготовки, и ледовых тренировок. Все это согласовано с тренерским штабом. Тестирование показывает, что все находятся в неплохом физическом состоянии, “выпаданий” особых нет», — сказал Браташ журналистам.

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Шалунов: Французы дадут бой олимпийской сборной России в матчах Евровызова

Шалунов: Французы дадут бой олимпийской сборной России в матчах Евровызова

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная Франции по хоккею не является слабым соперником, поэтому олимпийскую команду России ожидают боевые встречи. Такое мнение журналистам высказал нападающий российской сборной Максим Шалунов.
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