Шалунов: Французы дадут бой олимпийской сборной России в матчах Евровызова

Олимпийская команда проведет 13 и 15 апреля матчи Евровызова с французами.

«Мы выиграли два (выставочных) матча у Латвии, все в команде молодцы. Соперник не особо известен, знаю только (Стефана) Да Косту (нападающего московского ЦСКА). Сейчас все страны умеют играть в хоккей, не думаю, что они хуже Латвии. Они же обыгрывали нашу сборную на 9 мая (в матче ЧМ-2013), поэтому будет бой, будет хороший хоккей», — отметил Шалунов.