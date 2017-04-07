Шалунов: Французы дадут бой олимпийской сборной России в матчах Евровызова
НОВОГОРСК /Московская область/, 7 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная Франции по хоккею не является слабым соперником, поэтому олимпийскую команду России ожидают боевые встречи. Такое мнение журналистам высказал нападающий российской сборной Максим Шалунов.
Олимпийская команда проведет 13 и 15 апреля матчи Евровызова с французами.
«Мы выиграли два (выставочных) матча у Латвии, все в команде молодцы. Соперник не особо известен, знаю только (Стефана) Да Косту (нападающего московского ЦСКА). Сейчас все страны умеют играть в хоккей, не думаю, что они хуже Латвии. Они же обыгрывали нашу сборную на 9 мая (в матче ЧМ-2013), поэтому будет бой, будет хороший хоккей», — отметил Шалунов.
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