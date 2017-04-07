Браташ: Хоккеисты олимпийской сборной РФ думают сейчас о том, как попасть на ЧМ

В начале недели Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат для Олимпиады-2018.

«Мысли ребят сейчас о предстоящем чемпионате мира — они думают, как туда попасть. До Олимпиады еще есть время, ситуация может измениться, они думают о ближайших матчах», — сказал Браташ.

Олимпийская команда проведет 13 и 15 апреля матчи Евровызова с французами.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.