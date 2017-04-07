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7 апреля 2017, 19:22 | Хоккей: Европа | ТАСС

Браташ: Хоккеисты олимпийской сборной РФ думают сейчас о том, как попасть на ЧМ

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Мысли хоккеистов олимпийской сборной России сейчас в основном связаны с чемпионатом мира, куда они собираются попасть. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Олег Браташ.

В начале недели Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат для Олимпиады-2018.

«Мысли ребят сейчас о предстоящем чемпионате мира — они думают, как туда попасть. До Олимпиады еще есть время, ситуация может измениться, они думают о ближайших матчах», — сказал Браташ.

Олимпийская команда проведет 13 и 15 апреля матчи Евровызова с французами.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

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Шалунов: Французы дадут бой олимпийской сборной России в матчах Евровызова

Шалунов: Французы дадут бой олимпийской сборной России в матчах Евровызова

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная Франции по хоккею не является слабым соперником, поэтому олимпийскую команду России ожидают боевые встречи. Такое мнение журналистам высказал нападающий российской сборной Максим Шалунов.
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