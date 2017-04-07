Максим Худяков принес сборной Казахстана по хоккею победу над «Автомобилистом»

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Встреча прошла в Астане и завершилась победой казахстанской команды со счетом 2:0. Обе шайбы на счету форварда «Барыса» Максима Худякова, первую он забросил при игре в большинстве. Ворота сборной Казахстана защищал вратарь «Барыса» Виталий Колесник. Также в этой встрече в составе национальной команды дебютировал канадский форвард столичного клуба Мартен Сен-Пьер.

Напомним, накануне в первом товарищеском матче сборная Казахстана проиграла «Автомобилисту» со счетом 0:1. Команда проводит УТС в Астане в рамках подготовки к мировому первенству. С 22 по 28 апреля сборная Казахстана примет участие в группе «А» чемпионата мира в Киеве. За две путевки в элитный дивизион будут бороться сборные Казахстана, Украины, Австрии, Польши, Венгрии и Южной Кореи.