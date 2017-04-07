Канадский форвард «Барыса» Мартен Сен-Пьер дебютировал за сборную Казахстана
Канадский форвард «Барыса» Мартен
Сен-Пьер провел свой первый матч за сборную Казахстана по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Напомним, ранее появилась информация, что
За сборную Казахстана уже выступают натурализованные хоккеисты «Барыса» Кевин Даллмэн, Найджел Доус, Дастин Бойд и Брэндон Боченски.
С 22 по 28 апреля команда примет участие в группе «А» чемпионата мира в Киеве. За две путевки в элитный дивизион будут бороться сборные Казахстана, Украины, Австрии, Польши, Венгрии и Южной Кореи.
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