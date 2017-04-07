Канадский форвард «Барыса» Мартен Сен-Пьер дебютировал за сборную Казахстана

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Сен-Пьер вошел в состав национальной команды на второй товарищеский матч в Астане против «Автомобилиста».

Напомним, ранее появилась информация, что Сен-Пьер будет натурализован в сборную Казахстана. Он прибыл на УТС команды. После чего главный тренер сборной Эдуард Занковец заявил, что пока преждевременно говорить об участии этого хоккеиста в предстоящем чемпионате мира.

За сборную Казахстана уже выступают натурализованные хоккеисты «Барыса» Кевин Даллмэн, Найджел Доус, Дастин Бойд и Брэндон Боченски.

С 22 по 28 апреля команда примет участие в группе «А» чемпионата мира в Киеве. За две путевки в элитный дивизион будут бороться сборные Казахстана, Украины, Австрии, Польши, Венгрии и Южной Кореи.