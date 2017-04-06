Занковец: Боченски будет готовиться к чемпионату мира. Карьеру он не завершает

Контрольная игра, которая проходила сегодня, 6 апреля, завершилась минимальной победой клуба из Екатеринбурга (0:1). Завтра команды поведут ответную встречу.

— Главная цель матча — проверить кандидатов в сборную. У нас есть конкуренция за места в третьем-четвертом звене. Эти две игры должны дать ответ, кто достоин больше попасть в составе.

Изменения будут. Есть ребята, которые хорошо себя проявили, а есть те, кто могли и лучше сыграем. Мы сейчас сядем и внимательно посмотрим еще раз матч, а потом решим, кто выйдет завтра, — сказал Занковец.

— Глаза у всех хоккеистов горят?

— У кого-то больше, у кого-то меньше. Это очень важный момент. И в сборную поедут те, у кого горят глаза.

— Будете забирать кого-то из ВХЛ?

— Думаю, что нет. Те ребята, которые на сборах, и представят костяк.

— Какая информация по Брэндону Боченски? Появились слухи даже о завершении карьеры с его стороны.

— Эта информация недостоверная. Брэндон завтра утром прилетает и будет на тренировке. У нас другой информации, кроме того, что он готовится к чемпионату мира, — нет! Завтра все будут играть в матче, а первое звено проведет тренировку.

Отметим, что сборная Казахстана продолжает подготовку к чемпионату мира в первом дивизионе, который пройдет с 22 по 28 апреля в Киеве. Помимо еще одного матча с «Автомобилистом», команда Занковца также проведет контрольные игры против Словении и Италии.