Занковец: Боченски будет готовиться к чемпионату мира. Карьеру он не завершает
Главный тренер сборной Казахстана Эдуард Занковец подвел итоги товарищеского матча с «Автомобилистом», передает корреспондент Vesti.kz.
Контрольная игра, которая проходила сегодня, 6 апреля, завершилась минимальной победой клуба из Екатеринбурга (0:1). Завтра команды поведут ответную встречу.
— Главная цель матча — проверить кандидатов в сборную. У нас есть конкуренция за места в
Изменения будут. Есть ребята, которые хорошо себя проявили, а есть те, кто могли и лучше сыграем. Мы сейчас сядем и внимательно посмотрим еще раз матч, а потом решим, кто выйдет завтра, — сказал Занковец.
— Глаза у всех хоккеистов горят?
— У
— Будете забирать
— Думаю, что нет. Те ребята, которые на сборах, и представят костяк.
— Какая информация по Брэндону Боченски? Появились слухи даже о завершении карьеры с его стороны.
— Эта информация недостоверная. Брэндон завтра утром прилетает и будет на тренировке. У нас другой информации, кроме того, что он готовится к чемпионату мира, — нет! Завтра все будут играть в матче, а первое звено проведет тренировку.
Отметим, что сборная Казахстана продолжает подготовку к чемпионату мира в первом дивизионе, который пройдет с 22 по 28 апреля в Киеве. Помимо еще одного матча с «Автомобилистом», команда Занковца также проведет контрольные игры против Словении и Италии.
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