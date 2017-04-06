Молодежная сборная России по хоккею выиграла международный турнир в Словакии

Россияне обеспечили себе победу после поражения молодежной сборной Финляндии от сверстников из Чехии (1:3).

По ходу турнира россияне обыграли сборные Словакии (3:0) и Чехии (2:0), а также австрийским клуб «Ред- Булл-2» (4:2). Единственное поражение россияне потерпели от финнов (1:3).

Соревнования проходят в Словакии с 1 по 6 апреля.