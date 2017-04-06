Молодежная сборная России по хоккею выиграла международный турнир в Словакии
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) стала победителем международного турнира, который проходит в Словакии.
Россияне обеспечили себе победу после поражения молодежной сборной Финляндии от сверстников из Чехии (1:3).
По ходу турнира россияне обыграли сборные Словакии (3:0) и Чехии (2:0), а также австрийским клуб «Ред- Булл-2» (4:2). Единственное поражение россияне потерпели от финнов (1:3).
Соревнования проходят в Словакии с 1 по 6 апреля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter