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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29340918/
6 апреля 2017, 18:22 | Хоккей: Европа | ТАСС

Молодежная сборная России по хоккею выиграла международный турнир в Словакии

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) стала победителем международного турнира, который проходит в Словакии.

Россияне обеспечили себе победу после поражения молодежной сборной Финляндии от сверстников из Чехии (1:3).

По ходу турнира россияне обыграли сборные Словакии (3:0) и Чехии (2:0), а также австрийским клуб «Ред- Булл-2» (4:2). Единственное поражение россияне потерпели от финнов (1:3).

Соревнования проходят в Словакии с 1 по 6 апреля.

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