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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29336748/
6 апреля 2017, 13:43 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Буре и Фетисов сыграют за сборную России в полуфинале Лиги Легенд со Словакией

Сборная России сыграет в полуфинале Лиги Легенд мирового хоккея с командой Словакии.

Встреча состоится 8 апреля в Штраубинге, начало в 21:30 мск. Команда России является победителем первого сезона лиги.

В состав сборной России вошли такие звёзды, как Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Андрей Коваленко, Владимир Малахов, Дарюс Каспарайтис и другие легенды отечественного хоккея. Тренерский штаб сборной возглавят Александр Якушев, Сергей Макаров, Владимир Мышкин и Александр Кожевников. Генеральным менеджером команды назначен Игорь Тузик.

Во втором полуфинале встретятся команды Чехии и Швеции.
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Новости Европейского хоккея

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