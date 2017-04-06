Буре и Фетисов сыграют за сборную России в полуфинале Лиги Легенд со Словакией

Встреча состоится 8 апреля в Штраубинге, начало в 21:30 мск. Команда России является победителем первого сезона лиги.



В состав сборной России вошли такие звёзды, как Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Андрей Коваленко, Владимир Малахов, Дарюс Каспарайтис и другие легенды отечественного хоккея. Тренерский штаб сборной возглавят Александр Якушев, Сергей Макаров, Владимир Мышкин и Александр Кожевников. Генеральным менеджером команды назначен Игорь Тузик.



Во втором полуфинале встретятся команды Чехии и Швеции.