В возрасте 58 лет скончался финский хоккеист Илкка Синисало

Он выступал за сборную Финляндии на чемпионатах мира и Кубке Канады, а также провёл 11 сезонов в НХЛ, выступая за «Филадельфию Флайерз», «Миннесоту Норс Старз» и «Лос-Анджелес Кингз».



Синисало завершил карьеру в 1996 году, после чего работал генеральным менеджером «Эспоо», а позже скаутом «Сан-Хосе Шаркс» и «Филадельфии».



«Он был одним из тех, кто проложил дорогу для нас, более молодых ребят. Он был одним из первых финнов, добившихся успеха в НХЛ, на родине о нём все знали», — сказал бывший игрок «Филадельфии» Киммо Тимонен.

В 582 матчах НХЛ нападающий набрал 426 (204+222) очков.