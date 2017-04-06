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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29335737/
6 апреля 2017, 12:37 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

В возрасте 58 лет скончался финский хоккеист Илкка Синисало

В возрасте 58 лет от рака простаты скончался финский нападающий Илкка Синисало, сообщается на официальном сайте ИИХФ.

Он выступал за сборную Финляндии на чемпионатах мира и Кубке Канады, а также провёл 11 сезонов в НХЛ, выступая за «Филадельфию Флайерз», «Миннесоту Норс Старз» и «Лос-Анджелес Кингз».

Синисало завершил карьеру в 1996 году, после чего работал генеральным менеджером «Эспоо», а позже скаутом «Сан-Хосе Шаркс» и «Филадельфии».

«Он был одним из тех, кто проложил дорогу для нас, более молодых ребят. Он был одним из первых финнов, добившихся успеха в НХЛ, на родине о нём все знали», — сказал бывший игрок «Филадельфии» Киммо Тимонен.

В 582 матчах НХЛ нападающий набрал 426 (204+222) очков.

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