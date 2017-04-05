Олимпийская сборная назвала состав на матчи Еврочелленджа, Капризова нет

Форвард Кирилл Капризов продолжает индивидуальную подготовку и присоединится к составу команды сразу после восстановления. 12 апреля команда под руководством Олега Браташа и Игоря Никитина вылетит в Челябинск, где 13 и 15 апреля сыграет два матча «Еврочелленджа» со сборной Франции.



Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев («Нефтехимик»), Эмиль Гарипов («Ак Барс»);



Защитники: Богдан Киселевич, Игорь Ожиганов, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все — ЦСКА), Илья Любушкин, Владислав Гавриков (оба — «Локомотив»), Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Андрей Миронов («Динамо» М), Ярослав Дыбленко («Спартак»);



Нападающие: Владимир Ткачев («Ак Барс»), Степан Санников, Максим Шалунов, Сергей Шумаков (все — «Сибирь»), Андрей Светлаков, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов, Максим Мамин (все — ЦСКА), Егор Коршков, Павел Красковский (оба — «Локомотив»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Антон Бурдасов («Авангард»).