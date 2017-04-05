Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29325028/
5 апреля 2017, 15:55 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Олимпийская сборная назвала состав на матчи Еврочелленджа, Капризова нет

В рамках подготовки к ЧМ-2017 олимпийская сборная России с шестого апреля соберётся в УТЦ «Новогорск».

Форвард Кирилл Капризов продолжает индивидуальную подготовку и присоединится к составу команды сразу после восстановления. 12 апреля команда под руководством Олега Браташа и Игоря Никитина вылетит в Челябинск, где 13 и 15 апреля сыграет два матча «Еврочелленджа» со сборной Франции.

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев («Нефтехимик»), Эмиль Гарипов («Ак Барс»);

Защитники: Богдан Киселевич, Игорь Ожиганов, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все — ЦСКА), Илья Любушкин, Владислав Гавриков (оба — «Локомотив»), Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Андрей Миронов («Динамо» М), Ярослав Дыбленко («Спартак»);

Нападающие: Владимир Ткачев («Ак Барс»), Степан Санников, Максим Шалунов, Сергей Шумаков (все — «Сибирь»), Андрей Светлаков, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов, Максим Мамин (все — ЦСКА), Егор Коршков, Павел Красковский (оба — «Локомотив»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Антон Бурдасов («Авангард»).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Федерация хоккея Финляндии: Важность Евротура возрастет в олимпийском сезоне

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Важность Еврохоккейтура возрастет в олимпийском сезоне из-за решения Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать своих хоккеистов на Игры 2018 года. Такое мнение высказал президент Федерации хоккея Финляндии Харри Нуммела, слова которого приводит телеканал Yle.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!