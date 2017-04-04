Федерация хоккея Финляндии: Важность Евротура возрастет в олимпийском сезоне

В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18, что не позволит хоккеистам лиги выступить на Играх 2018 года.

«Всегда жаль, когда экономика идет впереди спорта. Решение не стало сюрпризом, потому что в этом споре в последнее время не наблюдалось никакого прогресса, хотя решение неудачное, — заявил Нуммела. — Евротур всегда был важной частью подготовки национальных команд. В олимпийском сезоне его важность вырастет еще больше, ведь на Олимпийские игры будут выбирать из хоккеистов, играющих в Европе».

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.