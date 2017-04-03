Хоккеисты молодежной сборной РФ уступили команде Финляндии на Турнире пяти в Словакии

В Челябинске прошло совещание, посвящённое матчам сборных России и Франции в апреле 2017 и юниорскому чемпионату мира 2018. В совещании приняли участие представители ФХР, органов исполнительной власти региона, члены Правительства Челябинской области, руководство хоккейных клубов «Трактор» Челябинск и «Металлург» Магнитогорск.