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3 апреля 2017, 17:43 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Хоккеисты молодежной сборной РФ уступили команде Финляндии на Турнире пяти в Словакии

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт. Хоккеисты молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) проиграли команде Финляндии в своем втором матче на Турнире пяти в Словакии.

Встреча, прошедшая в понедельник в городе Пьештяни (Словакия), завершилась поражением россиян со сетом 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Единственную шайбу в составе сборной России забросил на 57-й минуте Дмитрий Алексеев.

В первом матче турнира россияне обыграли сборную Словакии (3:0). Следующую игру команда Валерия Брагина проведет 4 апреля со сборной Чехии.

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