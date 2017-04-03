Хоккеисты молодежной сборной РФ уступили команде Финляндии на Турнире пяти в Словакии
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт. Хоккеисты молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) проиграли команде Финляндии в своем втором матче на Турнире пяти в Словакии.
Встреча, прошедшая в понедельник в городе Пьештяни (Словакия), завершилась поражением россиян со сетом 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Единственную шайбу в составе сборной России забросил на 57-й минуте Дмитрий Алексеев.
В первом матче турнира россияне обыграли сборную Словакии (3:0). Следующую игру команда Валерия Брагина проведет 4 апреля со сборной Чехии.
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