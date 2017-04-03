Голкипер Кевин Лаланд приступил к тренировкам в составе сборной Беларуси по хоккею

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Вратарь минского «Динамо» уже провел несколько тренировок на льду и отметил, что успел немного соскучиться по хоккею и готов работать. Как сообщалось, к тренировочному лагерю национальной команды уже присоединился Андрей Стась. Главный тренер команды Дэйв Льюис также не прочь видеть на занятиях Джеффа Платта, Шарля Лингле, клуб которого уже завершил выступление в плей-офф чемпионата Германии, и Ника Бэйлена. Завтра к сборной присоединятся 6 игроков из команд экстралиги.

Хоккеисты сборной Беларуси продолжат тренировки на льду «Минск-Арены», после чего отправятся в Латвию на матчи Евровызова (7 и 8 апреля).

Чемпионат мира, который пройдет в Германии и Франции, для белорусской сборной начнется 5 мая в группе В матчем в Париже со сборной Финляндии.