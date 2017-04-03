Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29297619/
3 апреля 2017, 16:44 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Голкипер Кевин Лаланд приступил к тренировкам в составе сборной Беларуси по хоккею

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голкипер Кевин Лаланд приступил к тренировкам в составе сборной Беларуси по хоккею, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>3 апреля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Голкипер <span class=error>Кевин</span> <span class=error>Лаланд</span> приступил к тренировкам в составе сборной <span class=error>Беларуси</span> по хоккею сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вратарь минского «Динамо» уже провел несколько тренировок на льду и отметил, что успел немного соскучиться по хоккею и готов работать. Как сообщалось, к тренировочному лагерю национальной команды уже присоединился Андрей Стась. Главный тренер команды Дэйв Льюис также не прочь видеть на занятиях Джеффа Платта, Шарля Лингле, клуб которого уже завершил выступление в плей-офф чемпионата Германии, и Ника Бэйлена. Завтра к сборной присоединятся 6 игроков из команд экстралиги.

Хоккеисты сборной Беларуси продолжат тренировки на льду «Минск-Арены», после чего отправятся в Латвию на матчи Евровызова (7 и 8 апреля).

Чемпионат мира, который пройдет в Германии и Франции, для белорусской сборной начнется 5 мая в группе В матчем в Париже со сборной Финляндии.

Сборная Беларуси
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
Несанкционированная уличная акция в Минске не нашла поддержки в обществе
Волтузня под названием День воли - мнение журналиста
Несанкционированная уличная акция в Минске не нашла поддержки в обществе