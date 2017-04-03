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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29291241/
3 апреля 2017, 10:39 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Хоккеисты сборной Беларуси (U18) разгромили соперников из Чехии

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси по хоккею (U18) разгромили соперников из молодежного состава пражской «Спарты U21» со счетом 8:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>3 апреля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Хоккеисты сборной <span class=error>Беларуси</span> по хоккею (U18) разгромили соперников из молодежного состава пражской Спарты U21 со счетом 8:3 сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Подопечные Юрия Файкова в Чехии проводят заключительный этап подготовки к апрельскому чемпионату мира, состоялся товарищеский матч со «Спартой». Наиболее удачно в ходе матча действовала тройка нападения белорусов: Дмитрий Кот — Василий Филяев — Игорь Мартынов. «Провели матч против хорошей команды молодежной чешской лиги. Игрой доволен, но есть много моментов, на которые нужно обратить внимание и исправить в ближайшее время», — отметил главный тренер Юрий Файков.

В Чехии белорусские хоккеисты планируют провести товарищеские встречи 7 апреля с юниорской сборной США, а 8 апреля их ожидает поединок против сверстников из Швейцарии. 12 апреля команда прибудет в словацкий Спишска-Нова-Вес. На месте соревнований будет назван окончательный состав команды на чемпионат мира из 20 хоккеистов и трех вратарей.

Юниорский чемпионат мира для игроков до 18 лет в топ-дивизионе стартует 13 апреля в словацких городах Попрад и Спишска-Нова-Вес. В группе В белорусская сборная сыграет первый матч со сверстниками из США, 14 апреля встретится с Чехией, 16 апреля проведет матч со Швецией и 17 апреля — с Россией.

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