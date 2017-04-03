Хоккеисты сборной Беларуси (U18) разгромили соперников из Чехии
3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси по хоккею (U18) разгромили соперников из молодежного состава пражской «Спарты U21» со счетом 8:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Подопечные Юрия Файкова в Чехии проводят заключительный этап подготовки к апрельскому чемпионату мира, состоялся товарищеский матч со «Спартой». Наиболее удачно в ходе матча действовала тройка нападения белорусов: Дмитрий Кот — Василий Филяев — Игорь Мартынов. «Провели матч против хорошей команды молодежной чешской лиги. Игрой доволен, но есть много моментов, на которые нужно обратить внимание и исправить в ближайшее время», — отметил главный тренер Юрий Файков.
В Чехии белорусские хоккеисты планируют провести товарищеские встречи 7 апреля с юниорской сборной США, а 8 апреля их ожидает поединок против сверстников из Швейцарии. 12 апреля команда прибудет в словацкий
Юниорский чемпионат мира для игроков до 18 лет в
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