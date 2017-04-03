Хоккеисты сборной Беларуси (U18) разгромили соперников из Чехии

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Подопечные Юрия Файкова в Чехии проводят заключительный этап подготовки к апрельскому чемпионату мира, состоялся товарищеский матч со «Спартой». Наиболее удачно в ходе матча действовала тройка нападения белорусов: Дмитрий Кот — Василий Филяев — Игорь Мартынов. «Провели матч против хорошей команды молодежной чешской лиги. Игрой доволен, но есть много моментов, на которые нужно обратить внимание и исправить в ближайшее время», — отметил главный тренер Юрий Файков.

В Чехии белорусские хоккеисты планируют провести товарищеские встречи 7 апреля с юниорской сборной США, а 8 апреля их ожидает поединок против сверстников из Швейцарии. 12 апреля команда прибудет в словацкий Спишска-Нова-Вес. На месте соревнований будет назван окончательный состав команды на чемпионат мира из 20 хоккеистов и трех вратарей.