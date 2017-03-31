Нападающий Андрей Стась прибыл в тренировочный лагерь сборной Беларуси по хоккею

Хоккеист минского «Динамо» сегодня присоединился к дружине Дэйва Льюиса в «Минск-Арене». Тренеры сборной ожидают также приезда игроков из клубов экстралиги «Юности» и «Немана», которые завершили выступление в плей-офф.

ХК «Неман» в шестой раз победил в чемпионате БеларусиГродненцы уверенно провели финальную серию и в заключительном матче не позволили соперникам из Минска перехватить инициативу.

Дэйв Льюис в ходе подготовки не сможет рассчитывать на Артура Гавруса и Кирилла Готовца, игроки пропустят важный турнир из-за проблем со здоровьем.

Белорусская сборная продолжит работать в Минске ближайшие шесть дней, а затем отправится в Даугавпилс на матчи Европейского хоккейного вызова с командой Латвии (7 и 8 апреля). Спустя неделю (14 и 15 апреля) белорусские хоккеисты сыграют с Германией в Бобруйске (время начала матчей в 19.15 и 17.30). Далее сборную Беларуси ждет экзамен в Гродно в поединках с командой Швеции (21 и 22 апреля в 19.00 и 17.00), а завершат программу матчей в Европейском хоккейном вызове подопечные Дэйва Льюиса выездными встречами с Францией (30 апреля и 1 мая).

Сборная Беларуси по хоккею приступила к решающему этапу подготовки к ЧМПодопечные Дэйва Льюиса провели первую централизованную тренировку к турниру, в занятиях принял участие 31 игрок.

Чемпионат мира для белорусской сборной откроется 5 мая в группе В матчем в Париже со сборной Финляндии.