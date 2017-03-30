ХК «Неман» в шестой раз победил в чемпионате Беларуси
30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХК «Неман» победил «Юность» на своей площадке в четвертом матче
плей-офф в борьбе за Кубок Президента со счетом 6:2 (2:1, 4:0, 0:1) и в шестой раз в своей истории занял первое место в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Гродненчане уверенно провели финальную серию и в заключительном матче не позволили соперникам из Минска перехватить инициативу. Хозяева льда на шестой минуте первого периода, после точного броска Андрея Коршунова при игре в большинстве, вышли вперед 1:0. Вскоре форвард Михаил Стефанович вовремя сыграл на добивании и увеличил преимущество подопечных Сергея Пушкова — 2:0. Во втором периоде Михаил Стефанович еще дважды огорчил голкипера «Юности» Дмитрия Мильчакова, оформив
«Гродненская команда доказала в четвертом матче финальной серии, что является в этом сезоне сильнейшей. Нам многое удалось, очень хороший матч провел Михаил Стефанович, которые поставил жирную точку в этом противостоянии», — рассказал главный тренер «Немана» Сергей Пушков.
Гродненский «Неман» в шестой раз в своей истории победил в чемпионате Беларуси по хоккее. Ранее клуб становился победителем
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