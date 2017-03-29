Хоккеисты «Немана» одержали третью победу подряд в финальной серии экстралиги
29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» одержали третью победу подряд в финальной серии экстралиги, обыграв на своей площадке «Юность» со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Гродненчане одержали уже две победы в финале на выезде, обыграв минчан на «Чижовка-Арене». На домашней площадке «Неману» помогли выиграть и переполненные трибуны Ледового дворца. Ажиотаж в городе вокруг этого противостояния довольно высокий. Для болельщиков, кто не смог попасть на трибуны, так как все билеты были проданы заранее, у спорткомплекса организована
Счет хозяева площадки открыли за секунду до конца первого периода. Подопечным Сергея Пушкова удалась быстрая комбинация, которую точным броском в нижний угол ворот Дмитрия Мильчакова замкнул Глеб Клименко. В начале второго периода Александр Малявко после передачи Илья Казнадея установил окончательный счет в игре — 2:0. В конце матча «Юность» сменила голкипера на шестого полевого игрока, но изменить цифры на табло не удалось.
«Игровая дисциплина и громадная поддержка болельщиков помогла добиться успеха. В четвертом матче большое значение будет иметь психологический настрой», — отметил главный тренер гродненчан Сергей Пушков.
«Неман» ведет в серии до четырех побед в борьбе за Кубок Президента в финале
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