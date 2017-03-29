Тренировка сборной. Дэйв Льюис: игра в большинстве, акцент на дисциплине

По такому случаю представители СМИ по обыкновению были приглашены на открытую тренировку. Первую в рамках подготовки к выездному этапу «Евровызова». Наша команда через неделю отправится в Латвию, чтобы провести в ледовом дворце Даугавпилса два матча против хозяев. К тому моменту ростер Дэйва Льюиса претерпит неизбежные изменения. Изменения, наличествующие даже по сравнению со списком, опубликованным в понедельник.



Речь о краткосрочной, нетрудно предположить, побывке в сборной вратаря «Арарата» Левона Степаняна — раз. Отсутствии Алексея Скабелки — два. И присоединившихся Сергее Стасе-младшем и Кирилле Чайке — три. Они, равно как и близкие им по возрасту исполнители вышли на лед с самого утра, пока братья Костицыны, Степанов и многие прочие лишь парковались неподалеку от второго служебного входа. Назавтра, кстати, программа будет обратной, о чем после занятия рассказал главный тренер.





А оно, занятие, чрезмерно изматывающего характера не носило и предсказуемо имело втягивающие цели: увидеть всех и унифицировать физическую готовность. Кое-кто в клубными обязательствами рассчитался уже не вчера и, естественно, рисковал на время позабыть о хоккее. Об этом, собственно, и пошел разговор с Льюисом.



— С нетерпением ждал встречи с игроками. Они демонстрируют хорошее катание, ведь уже имели какое-то время, чтобы привести себя в форму удаленно. Но для достижения оптимальных кондиций нужны тренировочные сборы, который и проводим.

— Есть ли какой-то принцип в делении групп?

— Те, кто младше, начали занятие раньше. Все просто. На следующий день первыми выйдут на лед возрастные хоккеисты.

— Для конца марта в вашем составе достаточно много опытных исполнителей. Это наказание им?

— Нет. Вчера был приятно удивлен тем фактом, что более опытные игроки не пренебрегли возможностью самостоятельных занятий. На протяжении недели они выходили на площадку и катались наравне с молодежью. Это говорит о серьезном настрое на работу в апреле и мае.

— Кого еще рассматриваете в качестве кандидатов в сборную, кто, возможно, присоединится к команде?

— Андрей Стась присоединится в течение ближайших дней, то же самое касается Кевина Лаланда. Я разговаривал с Джеффом Платом и Ником Бэйленом. Им нужно время, однако они также готовы присоединиться к нам. Приедут чуть позже и Буйницкий, Дюков, Евенко.

— После неудачного мирового форума и олимпийской квалификации хватало времени на осмысление. Внесете нечто новое в свою философию?

— Естественно, в глобальном плане не собираемся ничего менять. Равно как и корректировать задачу борьбы за самые высокие места на чемпионате мира вплоть до медалей. Хотя кое-какие детали пересмотрим. При подготовке потребуется большое внимание уделить действиям в большинстве, сделать акцент на дисциплине. Игра в неравных составах — то, что может помочь достичь успеха, поэтому следует отрабатывать каждое мгновение.

— Вратарская проблема остается главной?

— Конечно, обилие пропущенных шайб всегда огорчает. В одних случаях можно винить вратарей, в других — всю команду. Мы же собираемся противодействовать, создавая большее число моментов у чужой рамки.

— К латвийскому этапу «Евровызова» успеют присоединиться натурализованные белорусы?

— Еще не думали над составом на эти игры. Очевидно, Лаланд прибудет до отправления в Латвию. По остальным вопросы открыты.

— Шарль Лингле?..

— Посмотрим, как у него сложатся дела в клубе, а дальше будем предметно разговаривать. Но вообще он не против того, чтобы присоединиться к сборной. Безусловно, ему необходимо определенное время: прийти в себя после сложного сезона, побыть с семьей.

— Гаврус и Готовец?

— Они травмированы.

— Кого-то из участвующих в финальной серии чемпионата Беларуси держите на карандаше?

— Порядка шести хоккеистов будут вызваны в расположение сборной. Разумеется, слежу за «Юностью» и «Неманом», однако сомневаюсь, что грядущие игры заставят превысить заявленное количество.

— Когда к работе подключится Крэйг Вудкрофт?

— Он приедет 5 апреля, до поездки в Латвию.

— Нынешняя весна примечательна заявочной кампанией на проведение чемпионата мира-2021. Один из ваших предшественников Курт Фрэйзер был лицом соответствующего промо-ролика. Видите себя в таком качестве?

— Это отличная идея. Если ко мне кто-то обратиться с подобным предложением, с радостью на него откликнусь.

— Капитаном остается Стась?

В прошлом году он отлично справился с этой ролью. Тем не менее надо с ним еще переговорить, насколько Андрей готов вновь взять на себя это бремя.

Имя Егора Иванова из «Могилева» на планшете Льюиса уже удивления не вызывает.



— У игроков отличное настроение! 22 марта начали проводить вкатывающие тренировки с Сергеем Леонидовичем Стасем. Вкатывались потихоньку, без особого напряжения. Вели подготовку к основному кэмпу, а с 29 числа начинаем заниматься по-серьезному.

— Как чувствуешь себя?

— Нормально. У меня большой паузы в хоккее не было, поэтому быстро вкатился. Можно сказать, что готов.

— А что с теоретической подготовкой?

— Мы все знаем. На каждых сборах нам показывают тактику игры в обороне, в атаке, при вбрасываниях… В этот недельный период тренировки направлены больше на технические моменты: катание, владение шайбой, броски. Функциональная подготовка с Владимиром Владимировичем Буре тоже идет полным ходом.

— Матчи пройдут в Жлобине, Бобруйске, Гродно…

— Хотелось бы, чтобы болельщики пришли поддержать сборную на каждую домашнюю игру. Я выступал на аренах во всех этих городах. В Бобруйске отыграл весь прошлый сезон, хорошо знаком и с городом, и с ареной. Буду рад туда вернуться. Сейчас в этом городе нет команды, поэтому буду рад вернуться в Бобруйск и сыграть там пару матчей. А в Гродно… Там одни из самых лучших, если не лучшие, болельщики Беларуси. Будет очень здорово.

— Встреча в Бобруйске против команды Германии, выходит, будет иметь статус принципиальной?

— Ну да. Скорее всего, на трибунах будет много знакомых болельщиков, перед которыми хотелось бы себя показать с лучшей стороны.

— Ты улыбаешься. Делаю вывод, что с настроением в команде все хорошо…

— Дэйв Льюис постоянно говорит нам, чтобы мы улыбались, не стеснялись разговаривать. А в том, что в команде все отлично с настроением, ты прав на сто процентов.

— Как в сборной выстраиваются отношения между молодыми и опытными игроками?

— Конечно, все помогают, а если что-то не получается — подсказывают и подбадривают. Могут подшутить, но это все по-доброму.

Из тех вратарей, которые есть в обойме прямо сейчас, убедительнее других выглядят, пожалуй, позиции Михаила Карнаухова.



— Стартовал кэмп. Все ли в порядке?

— Да, все отлично, ребята в хорошем настроении. Тренировки проходят в интенсивном режиме: лед, бросковые упражнения, катания игроков, зал….

— Скорее всего, вы будете первым номером. Готовы?

— Это вопрос не ко мне, лучше спросите у тренеров. Я просто выполняю то, что мне говорят. Вот и все.

— Как эмоциональный настрой?

— Отличный настрой, много сил и желания доказывать. А в сборной никаких проблем с настроем не может быть.

Александр Павлович уверен, что на чемпионате мира команде по силам попасть в восьмерку.



— Каких-то особых установок еще не было. С тренерским штабом оговорили первые пять дней расписания, узнали, чем будем заниматься в этом время, какую работу проводить.

— После неудачного чемпионата мира и Олимпийской квалификации белорусские болельщики немного разочаровались…

— Не только болельщики, но и мы. Поэтому будем работать с удвоенной силой, чтобы вернуться хотя бы на те позиции, которые мы обсуждаем и ждем.

— Какие это позиции?

— Думаю, должны быть в восьмерке. Во всяком случае, стараться туда залезть.

— Динамовцы вышли на лед раньше, чем собралась сборная. Успели отдохнуть?

— А иначе никак — отдыхать нужно обязательно. В первую очередь должна отдохнуть голова и тело. Динамовцы немножко раньше вышли на лед, чтобы набрать кондиции, покататься. Важно хорошо выглядеть перед глазами главного тренера.

— Физическая форма ухудшилась?