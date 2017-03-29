Женская сборная России по хоккею проиграла команде Швейцарии в товарищеском матче
МОСКВА, 29 мар —
Р-Спорт. Женская сборная России по хоккею уступила команде Швейцарии в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2017 года.
Встреча, прошедшая во вторник в США, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу швейцарок.
Это был последний товарищеский матч женской сборной России перед чемпионатом мира, который пройдет с 31 марта по 7 апреля в США. В первой игре на турнире россиянки 31 марта встретятся с командой Финляндии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter