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29 марта 2017, 1:39 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Женская сборная России по хоккею проиграла команде Швейцарии в товарищеском матче

МОСКВА, 29 мар — Р-Спорт. Женская сборная России по хоккею уступила команде Швейцарии в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2017 года.

Встреча, прошедшая во вторник в США, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу швейцарок.

Это был последний товарищеский матч женской сборной России перед чемпионатом мира, который пройдет с 31 марта по 7 апреля в США. В первой игре на турнире россиянки 31 марта встретятся с командой Финляндии.
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