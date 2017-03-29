Женская сборная России по хоккею проиграла команде Швейцарии в товарищеском матче

Встреча, прошедшая во вторник в США, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу швейцарок.

Это был последний товарищеский матч женской сборной России перед чемпионатом мира, который пройдет с 31 марта по 7 апреля в США. В первой игре на турнире россиянки 31 марта встретятся с командой Финляндии.