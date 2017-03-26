ХК «Неман» одержал вторую победу над «Юностью» в финальной серии плей-офф экстралиги

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Первая встреча, которая также состоялась на «Чижовка-Арене», завершилась победой гродненчан 2:0. Хоккеисты «Юности», несмотря на проблемы с составом, постарались удачно начать второй матч. На седьмой минуте первого периода Андрей Михнов реализовал большинство хозяев площадки. Однако еще до перерыва гости отличились дважды. Вначале Андрей Коршунов сравнял счет (1:1), а перед самой сиреной на перерыв Глеб Клименко вывел «Неман» вперед — 2:1. Едва возобновилась игра после паузы, как Павел Боярчук увеличил преимущество в счете гродненчан — 3:1.

Подопечные Михаила Захарова продолжили остро действовать в нападении, и такая тактика оказалась успешной. Шайбы Сергея Шелега и Александра Каракулько позволили «Юности» вернуть интригу в матч — 3:3. Лишь невнимательные действия в обороне не позволили минчанам изменить ход поединка. На 50-й минуте встречи нападающий «Немана» Вячеслав Лисичкин забросил важную шайбу, которая позволила его команда повести 4:3, а решающий гол гости провели в пустые ворота — 5:3.

Финальная серия до четырех побед чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге продолжится в Гродно 29 и 30 марта. «Юность» ранее семь раз становилась обладателем золотых наград, «Неман» пять раз в своей истории завоевывал почетный титул.