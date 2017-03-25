Чемпионат Беларуси. «Неман» одолел «Юность» на выезде в первом матче финальной серии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЮНОСТЬ — НЕМАН — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

МИНСК. «Чижовка-Арена». Начало — в 19.30.

ЮНОСТЬ: Мильчаков (Тряничев); Претнар — Ногачев, Михнов (А) — Парфеевец — К. Захаров; Ковачевич — Черноок (К); Когалев — Развадовский — Ефименко (А); О. Горошко — Э. Шевченко, Туркин — Ниинимяки — Елисеенко; И. Усенко — Шелег, Джиг — Белевич — А. Каракулько.

НЕМАН: Трус (Саманьков); Коршунов (К) — Бадун, А. Малявко — Боярчук — С. Малявко; Лаакконен — Пасют — Кислый; Стефанович (А) — Ремезов — Лисичкин; Марченко — Метлюк, Клименко — Богдановский — Жидких (А); Марковский, Горбаченко.

ШАЙБЫ: 0:1 — Жидких (Бадун, 34.50). 0:2 — А. Малявко (Боярчук, Бадун, 48.54 — бол.).



Счет в серии — 0:1