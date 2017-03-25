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25 марта 2017, 22:18 | Хоккей: Европа | «Прессбол»

Чемпионат Беларуси. «Неман» одолел «Юность» на выезде в первом матче финальной серии

Гродненский «Неман» на выезде обыграл столичную «Юность» в первом матче финальной серии плей-офф экстралиги чемпионата страны — 2:0.

Гродненский Неман на выезде обыграл столичную Юность в первом матче финальной серии <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>экстралиги</span> чемпионата страны — 2:0. Увеличить
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ЮНОСТЬ — НЕМАН — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
МИНСК. «Чижовка-Арена». Начало — в 19.30.
ЮНОСТЬ: Мильчаков (Тряничев); Претнар — Ногачев, Михнов (А) — Парфеевец — К. Захаров; Ковачевич — Черноок (К); Когалев — Развадовский — Ефименко (А); О. Горошко — Э. Шевченко, Туркин — Ниинимяки — Елисеенко; И. Усенко — Шелег, Джиг — Белевич — А. Каракулько.
НЕМАН: Трус (Саманьков); Коршунов (К) — Бадун, А. Малявко — Боярчук — С. Малявко; Лаакконен — Пасют — Кислый; Стефанович (А) — Ремезов — Лисичкин; Марченко — Метлюк, Клименко — Богдановский — Жидких (А); Марковский, Горбаченко.
ШАЙБЫ: 0:1 — Жидких (Бадун, 34.50). 0:2 — А. Малявко (Боярчук, Бадун, 48.54 — бол.).

Счет в серии — 0:1

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Новости Европейского хоккея

Хоккеисты «Немана» 4-й раз подряд победили «Гомель» и стали первыми финалистами плей-офф экстралиги

Хоккеисты «Немана» 4-й раз подряд победили «Гомель» и стали первыми финалистами плей-офф экстралиги

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» в четвертом матче полуфинальной серии победили «Гомель» со счетом 1:0 в овертайме и стали первыми финалистами плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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